Galna överkörningen – vinner med 9-2 igen

Nybro Vikings avslutar försäsongen med ny överkörning.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Det blir mycket mål när Nybro Vikings spelar. Inför kvällens genrep, där Hockeyettan -laget Borås HC stod för motståndet, hade Nybro vunnit alla sina träningsmatcher.

Nybro Vikings vinner i kväll också och går rent genom försäsongen med sju raka segrar. Mot Borås blev det 9-2 - igen (!) - för smålänningarna.

Ny överkörning – vinner med 9-2 igen

Redan i första perioden tryckte Nybro gasen i botten. Joel Kant gjorde 1-0 efter tre minuters spel och sedan utökade Theo Jacobsson fem minuter senare. Ludvig Warg utökade sedan till 3-0 och i periodens slutminuter blev både Måns Krämer och Tim Lindfors också målskytt. Det stod alltså hela 5-0 till Nybro mot Borås redan efter de första 20 minuterna.

Borås bytte sedan målvakt där Viggo Andrén utgick och Melwin Asp Cassåsen i stället hoppade in i kassen. Nybros målkalas fortsatte dock bara. Melvin Wersäll satte 6-0 efter bara 70 sekunders spel i mittperioden och 7-0 kom sedan också genom Milton Carpenhammar, som lånades in från Linköping inför kvällens match. Borås lyckades sedan reducera två gånger om innan Filip Lennström blev målskytt med tio sekunder till paus för 8-2 i matchen.

Slutresultatet blev sedan 9-2 då Ludvig Warg gjorde mål med bara två sekunder kvar av matchen.

Nybro Vikings otroliga försäsong

Nybro hade då åtta olika målskyttar i vinsten där Ludvig Warg var den enda spelaren att göra två mål. Warg noterades även för två assist för 2+2 i matchen. Gabriel Säll var näst bäst med tre assist i matchen medan Joel Kant, Tim Lindfors, Milton Carpenhammar och Filip Lennström alla stod för 1+1 i krossen.

Nybro Vikings vinner alltså alla sju träningsmatcher inför säsongen i HockeyAllsvenskan. Laget har då också haft otroliga 39-13 i målskillnad under försäsongen och har snittat 5,57 mål per match.

Nybro – Borås 9–2 (5-0,3-2,1-0)

Nybro: Ludvig Warg 2, Joel Kant, Theo Jacobsson, Måns Krämer, Tim Lindfors, Melvin Wersäll, Milton Carpenhammar, Filip Lennström.

Borås: Oliver Olsson, Adam Hirsch.

Almtuna vinner genrepet – efter nyförvärvens mål

Parallellt med Nybros jättekross vann Almtuna också sitt genrep och avslutar därmed försäsongen med tre raka vinster.

Almtuna mötte också Hockeyettan-motstånd i form av topplaget Hudiksvall . Det var då Ettan-laget som tog ledningen i spel fem-mot-tre innan Almtuna vände på steken. Först satte SHL -lånet Bruno Osmanis (från Björklöven ) kvitteringen och i andra perioden tog hemmalaget också ledningen.

Marwin Jarbsjö, ny från Rögle , blev målskytt för 2-1 innan Anton Ohlsson utökade till 3-1. Nyförvärvet Karl Sterner gjorde sedan mål för 4-1 i powerplay. Hudiksvall reducerade i slutet av mittperioden men det blev sedan inga fler mål utan Almtuna vann matchen med 4-2. Kedjan med Bruno Osmanis, Marwin Jarbsjö och Anton Ohlsson var då dominant där Osmanis och Jarbsjö stod för 1+2 medan Ohlsson noterades för 1+1.

Almtuna vann alltså sina tre sista träningsmatcher inför säsongen och landar på fyra segrar och fyra förluster under försäsongen.

Almtuna – Hudiksvall 4–2 (1-1,3-1,0-0)

Almtuna: Bruno Osmanis, Marwin Jarbsjö, Anton Ohlsson, Karl Sterner.

Hudiksvall: Arvid Sundin, Jacob Svensson.