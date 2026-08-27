Galna överkörningen - vann med 9-2

Nybro körde över Vimmerby. Foto: Bildbyrån

De hockeyallsvenska lagens försäsong rullar vidare och ikväll mötts småländska konkurrenterna Nybro Vikings IF och Vimmerby HC. Där blev det en rejäl överkörning.

I den första perioden kunde Joachim Rohdin och Melvin Wersäll sätta Nybro i en 2-0-ledning. I den andra perioden inleddes sedan mardrömmen för Vimmerby när Nybro gick ifrån till 5-0 sju minuter in. Det femte målet blev droppen för Tomas Rydén i Vimmerby-målet som ersattes av Isak Sörqvist.

Det dröjde bara sex minuter innan även Sörqvist fick kapitulera när Tim Lindfors kunde göra 6-0. Vimmerby hann med ett par reduceringar innan andra var över. I den tredje periodens slutminuter kunde dock Nybro fullborda förnedringen med tre nya mål, och fastställa slutresultatet till 9-2.

Värt att notera är att Nybro hade nio (!) olika målskyttar.

Nybro - Vimmerby 9-2 (2-0, 4-2, 3-0)

Nybro: Joachim Rodin, Melvin Wersäll, Joel Kant, Zachary Wytinck, Oscar Nordin, Tim Lindfors, Ludvig Varg, Filip Lennström, Theo Jacobsson.

Vimmerby: William Alftberg, Gustaf Kangas.