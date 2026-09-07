Tog fram hårtorken: "Fick oss en utskällning"

Albin Blomqvist var inte nöjd efter måndagens första period.

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Trots seger mot Vimmerby i senaste träningsmatchen var Albin Blomqvist inte alls nöjd med sitt Nybro Vikings IF, och under måndagen blev det också mer av samma vara.

Resultattavlan visade endast 0–1 efter Joakim Thelins "tjurfäktningsstyrning", som han själv kallade det, men efter första 20 mot Visby/Roma kom hårtorken fram från den nye huvudtränaren.

– Jag tycker att vi är dåliga. Det är svagt. I egen zon är vi tvåa ut till puckarna, i anfallszon är vi för svaga på pucken, i mittzon flyger vi lite. Fan vi kan mycket bättre, hade Nybros Filip Lennström dessförinnan sagt i Aftonbladets sändning.

Det hela gav också utdelning då Nybro, i andra perioden och tredje perioden, kvitterade tre gånger om. Först genom Malmö-lånet Kalle Hemström till 1–1, sedan genom Tim Lindfors till 2–2 och Ludvig Warg till 3–3.

– Det är mycket bättre. Vi fick oss en liten utskällning efter första. Vi spelar hårdare, rakare, mer fysiskt och med mer attackinställning. Första var inte bra, det vet vi om och det fick vi höra, sa Tim Lindfors efter andra akten.

Vunnit samtliga matcher: "Vi steppar upp"

I och med detta gick försäsongsmötet till förlängning, men väl i den spelformen igen var det Nybro som drog längsta strået – precis som mot Vimmerby i förra veckan. Oscar Nordin blev hjälten efter att han snott pucken vid egen blå och förvaltat ett friläge till 4–3.

Nybro har därmed vunnit samtliga sex matcher denna försäsong. Kvar är endast Borås innan HA-premiären mot Vimmerby 18 september.

– Jag tycker att killarna summerar det bra. Första perioden är inte som den ska vara. Vi åker inte skridskor, vi spelar inte klart situationerna – vilket gör att vi hamnar efter hela tiden. Andra perioden är vi helt klart bättre. Tredje är lite lika. Vi steppar upp på ett bra sätt, säger tränaren Albin Blomqvist efter slutsignal.

Den nu 33-årige Albin Blomqvist var assisterande tränaren till Hampus Sylvegård under förra säsongen, men har nu tagit över huvudansvaret.

Nybro Vikings – Visby/Roma: 4–3 OT (0–1, 2–1, 1–1, 1–0)

Nybro Vikings: Kalle Hemström, Tim Lindfors, Ludvig Warg, Oscar Nordin.

Visby/Roma: Joakim Thelin, Andreas Thelander, Wille Bärehag.