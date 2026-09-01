Tar femte raka segern – efter sågningen: "Bedrövligt"

Alexander Molldén sågade Nybro som sedan vände och vann.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

Nybro Vikings har varit dominanta under försäsongen så här långt. Fyra raka segrar och totalt 21 gjorda mål framåt talar sitt tydliga språk. Senast vann Nybro med hela 9-2 (!) mot Vimmerby förra veckan. I kväll möttes Vimmerby och Nybro igen, den här gången i Vimmerby, och då blev det betydligt jämnare.

Johan Mörnsjö gav Vimmerby ledningen i första perioden innan Nybro vände genom två fullträffar av nye backen Zach Wytinck och ställningen var 1-2 efter 20 minuters spel.

Alexander Molldén sågade Nybro: "Åker mest och tittar på"

I andra perioden tog dock hemmalaget över. Vimmerby kunde vända tillbaka på tillställningen och återta ledningen genom dubbla mål av Anton Carlsson. Inför tredje perioden var ställningen alltså 3-2 till Vimmerby. Nybros Alexander Molldén vädrade sedan sin frustration över lagets insats.

– Det är lika dåligt som i första. Vi vinner absolut inga närkamper där ute och vi åker mest och tittar på. Det är bedrövligt. Vi måste vilja tävla där ute. De vinner varenda puck och vi åker runt på en skridsko och tror att vi är sköna liksom. Snart drar serien igång och åker man så då blir det inte lätt, säger Molldén till Sportbladet i pausen.

Det gav effekt och Nybro kunde komma tillbaka in i matchen under tredje perioden. Kvitteringen kom genom Theo Jacobsson med nio minuter kvar att spela. Det blev sedan inga fler mål utan det skulle krävas förlängning för att skilja lagen åt.

Där klev veteranen Joachim Rohdin fram med en delikatess. Han tog pucken bakom eget mål och åkte sedan över hela isen, där han tryckte sig förbi två Vimmerby-spelare, för att komma fri med målvakten Tomas Rydén. Rohdin gjorde då inga misstag utan tryckte in segermålet i matchen.

Nybro har nu vunnit fem raka matcher under försäsongen efter 5-1 mot Karlskrona , 2-1 mot Stjernen , 6-1 mot Sparta Sarpsborg samt 9-1 och 4-3 mot Vimmerby. Å sin sida har Vimmerby två vinster och tre förluster under försäsongen.

Vimmerby – Nybro 3–4 OT (1-2,2-0,0-1,0-1)

Vimmerby: Anton Carlsson 2, Johan Mörnsjö.

Nybro: Zach Wytinck 2, Theo Jacobsson, Joachim Rohdin.