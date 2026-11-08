Efter uppbrottet – klar för konkurrenten

Filip Holst Persson flyttar till Gotland.

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Efter nästan en och en halv säsong i Södertälje kom i dag beskedet att Filip Holst Persson lämnar klubben . Parterna hade kommit överens om att bryta kontraktet och gå skilda vägar, bekräftade SSK.

Nu har 20-åringen redan gjort klart med sin nästa klubbadress.

Under söndagen presenteras Filip Holst Persson av allsvenska konkurrenten Visby/Roma.

– Filip är en ung och spännande spelare med bra skridskoåkning och kreativitet i sitt spel. Vi ser en spelare med intressanta offensiva egenskaper som vi tror kan fortsätta utvecklas i vår miljö. Det ska bli väldigt intressant att följa honom hos oss, säger sportchefen André Lundholm.

Filip Holst Persson klar för Visby/Roma

Filip Holst Persson blir det tredje nyförvärvet som Visby/Roma plockar in sedan säsongsstarten. Gotlänningarna har fått en tung start på den historiska säsongen i HockeyAllsvenskan och ligger sist i tabellen med blott tolv poäng efter 17 matcher. Därför har klubben förstärkt truppen flera gånger om. Tidigare har Visby plockat in backen Sebastian Soini och forwarden Okko Kangasniemi och nu värvas alltså även Filip Holst Persson.

Den 20-årige forwarden spelade juniorhockey i Luleå där han öste in poäng i U20 Nationell innan flytten till Södertälje 2025 . Där stod han för fyra poäng (1+3) på 38 matcher i HockeyAllsvenskan förra säsongen. Den här säsongen har han sedan noterats för fyra poäng (2+2) på 17 matcher i SSK-tröjan. I fjol blev Holst Persson också utlånad till Vita Hästen och spelade två matcher i Hockeyettan .

Nu väntar alltså spel på Gotland för Filip Holst Persson som har skrivit på för Visby/Roma.