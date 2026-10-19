Visby/Roma plockar in den finske JVM-backen Sebastian Soini.

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Förra säsongen tog Visby/Roma det historiska steget upp till HockeyAllsvenskan och för första gången någonsin spelas det allsvensk hockey på Gotland.

Steget upp till andradivision har dock bevisligen varit stort för gotlänningarna. Visby har inlett riktigt tungt där framför allt defensiven har varit ett stort problem för nykomlingen. På nio matcher så här långt har Visby/Roma släppt in hela 53 mål vilket innebär att laget har släppt in nästan sex mål i snitt per match.

Den senaste veckan har laget dock börjat plocka lite poäng igen och efter att ha varit fast som tabelljumbo ett tag har Visby/Roma åtminstone klättrat förbi Nybro Vikings . Visby ligger dock fortsatt på kvalplats, näst sist i serien, på nio poäng sedan man bara har vunnit tre av de tolv inledande matcherna under hösten.

Nu väljer dock nykomlingen att förstärka laget.

Sebastian Soini klar för Visby/Roma

Förra veckan kom de första uppgifterna att Visby/Roma var på väg att värva från Finland. Under måndagsmorgonen har ryktet också bekräftats.

Det är den finska Liiga-klubben Jukurit som bekräftar att backen Sebastian Soini lånas ut till Visby/Roma under årets säsong. Enligt Jukurit gäller lånet på obestämd tid. Övergången har ännu inte bekräftats av gotlänningarna själva.

Sebastian Soini är 20 år gammal och har fått sin hockeyfostran i Ilves. Inför årets säsong bytte backtalangen till Jukurit men där har han haft svårt att få istid och har endast varit ombytt i sju matcher så här långt. Därför väljer Jukurit att låna ut Soini till den allsvenska nykomlingen för att få mer speltid.

Under sin karriär har Sebastian Soini spelat 64 Liiga -matcher för Ilves och Jukurit. 2024 valdes han av Minnesota Wild i NHL-draftens femte runda och han blev sedan även uttagen i Finlands trupp till JVM 2025. Där var han dock endast ombytt i två matcher på vägen till JVM-silvret. Förra året nobbades sedan Soini och tog inte plats i den finska JVM-truppen.