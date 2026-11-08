Filip Holst Persson lämnar Södertälje.

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Efter att ha spelat i Luleå som junior valde Filip Holst Persson att ta klivet ut till seniorhockeyn 2025. Han skrev då på för allsvenska Södertälje som sitt första steg ut till att bli en seniorspelare.

Förra säsongen noterades Filip Holst Persson för fyra poäng (1+3) på 38 matcher i SSK och kämpade på ofta med en begränsad istid. Under fjolåret blev forwarden också utlånad och fick spela två matcher i Hockeyettan med Vita Hästen .

Den här säsongen har Holst Persson haft en ordinarie plats i Södertälje hela hösten, även om han återigen fått en mindre roll i laget. Det har då blivit fyra poäng (2+2) på 17 matcher för 20-åringen. Nu står det dock klart att det inte blir några fler matcher i SSK-tröjan.

Filip Holst Persson lämnar Södertälje

Under söndagen bekräftar Södertälje att Filip Holst Persson lämnar klubben då parterna har kommit överens om att bryta kontraktet.

"SSK vill rikta ett stort tack till Filip Holst för hans tid i klubben och för de insatser han bidragit med under sin tid i föreningen. Vi önskar Filip stort lycka till med nästa steg och all framgång i den fortsatta karriären!", skriver SSK på sin hemsida .

Filip Holst Persson spelade 69 matcher i SSK-tröjan och noterades för nio poäng. Det är ännu inte känt var karriären fortsätter.

20-åringen är fostrad i FoC Farsta IF men spelade sedan för Nacka HK innan flytten gick upp till Luleå. Där imponerade Filip Holst Persson och öste in poäng för klubbens juniorlag. Han var också ombytt i två SHL -matcher för Luleå innan flytten till Södertälje.