Filip Holst Persson har haft svårt att ta plats i Södertälje.

Nu lånas 19-åringen ut till Vita Hästen i Hockeyettan för resten av veckan.

Filip Holst Persson ska spela i Hockeyettan under resten av veckan. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Inför årets säsong valde 19-årige forwarden Filip Holst Persson att lämna Luleå för att skriva på för Södertälje. Under hösten har det dock inte blivit mycket spel i HockeyAllsvenskan för talangen. Han har endast varit ombytt i två av SSK:s matcher och har bara fått 58 och 50 sekunders istid i de två matcherna. Annars har det exklusivt blivit spel i U20 Nationell för forwarden.

Under onsdagen meddelar Södertälje på sociala medier att de därför lånar ut 19-åringen. Han kommer att spela två matcher med Vita Hästen under slutet av den här veckan.

– Det blir bra. Han får åka ut och spela lite seniorhockey så det är bra. Han har gjort det helt okej liksom, men det var en önskan från honom också att få åka ut och spela lite seniorhockey. Det tror jag är bra för honom att ta sig närmre den startplatsen, säger sportchefen Emil Georgsson till Länstidningen Södertälje.

Filip Holst Persson lånas ut till Vita Hästen

Filip Holst Persson gjorde 24 mål och 49 poäng på 46 matcher i Luleås U20-lag förra säsongen. Hittills den här säsongen har han inlett med 3+1 på sex matcher med Södertäljes U20-lag. Tidigare har talangen varit ombytt och spelat i två SHL-matcher med Luleå säsongen 2023/24. Förra säsongen var han även utlånad till Boden och gjorde två matcher i Hockeyettan.

Även om utlåningen till Vita Hästen nu bara gäller i två matcher öppnar Södertälje för att lånet kan förlängas och att Holst Persson kan stanna i Vita Hästen en längre tid.

– Det är två matcher till att börja med, så får han känna sig för lite också och hur Vita Hästen är och Hästen får väl titta på honom också lite. Så får man se hur det blir i framtiden. Det kan vara så att han spelar med oss, eller så finns ju den möjligheten när han är junior att han kan liksom hoppa hur som helst. Är man junior då kan man ju bli dubbelregistrerad i två klubbar och kan springa emellan, säger Emil Georgsson.

I våras skrev Filip Holst Persson på ett tvåårskontrakt med Södertälje som gäller till 2027.

