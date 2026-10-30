Jumbon agerar – värvar poängstark forward

Okko Kangasniemi förstärker Visby/Roma.

Foto: Florian Wolf/Eibner-Pressefoto/Alamy

Nykomlingen Visby/Roma ha fått en tuff start i HockeyAllsvenskan och ligger sist med endast tre vinster och nio insamlade poäng efter 15 omgångar. Nu försöker gotlänningarna värva sig ut ur krisen.

Förra veckan stärkte klubben upp defensiven genom att värva backen Sebastian Soini . Nu väljer jumbon också att förstärka offensiven.

Under fredagen presenterar klubben värvningen av forwarden Okko Kangasniemi som närmast kommer från ECDC Memmingen Indians i den tyska andraligan.

"Okko är en skicklig spelare i anfallszonen med ett bra skott, snabba lösningar på små ytor och en förmåga att ta sig in framför mål", skriver Visby/Roma på Instagram .

Visby/Roma värvar Okko Kangasniemi

Okko Kangasniemi är lillebror till Iikka Kangasniemi som spelade i HockeyAllsvenskan med MoDo säsongen 2019/20.

Den 26-årige forwarden har levererat starkt i finska andraligan Mestis . Där har han gjort 178 poäng på 191 matcher, där hans bästa säsong var 2023/24 med 58 poäng på 48 matcher i Kiekko-Vantaa. Kangasniemi har också gjort åtta poäng på 29 matcher i högstaligan Liiga.

– Förhoppningsvis kan han stärka vår offensiv. Framför allt är han en duktig powerplay-spelare, som gör poäng där. Han är lite avig, lurig och kvick i vändningarna i anfallszon. Framför allt är han duktig på små ytor, och han är inte oäven att ta jobbet framför kassen trots att han inte är världens största, säger Visbys sportchef André Lundholm till Helagotland.se .

Det är ännu okänt om forwarden hinner bli spelkar så att han kan debutera för Visby/Roma i söndagens match mot Nybro Vikings.