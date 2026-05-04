Lämnar efter fem år – klar för konkurrent

Gabriel Olsson bryter med Kalmar efter fem säsonger.

Forwarden är i stället klar för Södertälje där han skriver på ett tvåårskontrakt.

Gabriel Olsson byter Kalmar mot Södertälje till nästa säsong. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Redan 2021 kom Gabriel Olsson till Kalmar HC när klubben spelade i Hockeyettan. Han var sedan med när klubben gick upp till HockeyAllsvenskan 2023 och har varit en ledare i laget under de senaste tre säsongerna. Den gångna säsongen vikarierade han som lagkapten under tiden när Henrik Nilsson var skadad och under två års tid har han haft ett ”A” på bröstet i klubben.

Nu står det dock klart att 28-åringen från Växjö lämnar Kalmar trots kontrakt över den kommande säsongen.

– Efter fem år i Kalmar HC har det blivit dags för mig att gå vidare. Det har verkligen inte varit ett lätt beslut. Den här klubben har varit en stor del av mitt liv under en lång tid – en plats där jag har utvecklats både som spelare och som person. Jag tar med mig otroligt många fina minnen, lärdomar och relationer som jag kommer värdera högt framöver, säger Olsson på klubbens hemsida.

Gabriel Olsson går till Södertälje

Samtidigt är Gabriel Olssons nästa klubbadress redan klar. Han har tidigare kopplats ihop med en möjlig flytt till AIK, dit KHC-tränaren Viktor Tuurala har flyttat. Men nu står det klart att Olsson i stället väljer spel i en annan 08-klubb. De senaste två åren har Kalmar åkt ut i kvartsfinal mot Södertälje – och Gabriel Olsson skriver nu på för två år i SSK.

– Gabriel är en laglojal energispelare. Kan nyttjas i boxplay men petar också in lite puckar. En spelare som vi tycker höjer sig i viktiga matcher, säger sportchef Emil Georgsson.

Gabriel Olsson gjorde sammanlagt 79 poäng på 263 matcher i Kalmar HC. I HockeyAllsvenskan har det blivit 44 poäng på 154 matcher för forwarden.

Source: Gabriel Olsson @ Elite Prospects