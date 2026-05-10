Topplagets smäll – sportchefen lämnar efter två veckor

Sportchefen Jarkko Oikarinen lämnar Kalmar HC.

Bara ett par veckor efter att han flyttats upp från rollen som assisterande sportchef.

Jarko Oikarinen blev nyligen ny sportchef i Kalmar HC, efter att tidigare sportchef Daniel Stolt tagit klivet upp som general manager. Men där blir han inte långvarig.

Kalmar meddelar nu att Oikarinen lämnar sitt uppdrag. Istället rapporteras han nu vara klar för sportchefsjobbet i finska Pelicans.

– De har visat intresse, mer har jag inte och säga, skriver han till Barometern.

41-åringen har ett förflutet som spelare i Kalmar, där han bland annat spelat upp klubben i Hockeyettan.