Kalmar fortsätter att tappa tongivande spelare.

Senast i raden att lämna är viktige centern Matt Fonteyne.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Sedan förlusten i kvartsfinal mot Södertälje har Kalmar HC tappat stora delar av laget. Inte nog med att huvudtränaren Viktor Tuurala och assisterande tränaren Oliver Styf försvunnit till AIK, nyligen försvann även nye sportchefen Jarkko Oikarinen bara ett par veckor sedan han blivit befordrad.

I spelartruppen har det också skett stora förändringar. Stjärnbacken Peter DiLiberatore och poängstarke forwarden Eddie Levin har båda lämnat för spel i SHL. Toppmålvakten Jacob Crespin har också försvunnit tillsammans med toppbackarna Carl-Johan Lerby, Andrej Sustr och Wilhelm Westlund. Framåt har även poängkungarna George Diaco och Liam Hawel stuckit till Finland medan trotjänaren Gabriel Olsson lämnat för spel i konkurrenten Södertälje.

Nu kommer nästa tunga tapp för Kalmar.

Matt Fonteyne lämnar efter två år i Kalmar

Under onsdagen bekräftar klubben nämligen att viktige centern Matt Fonteyne lämnar föreningen efter två säsonger.

”Matt har varit en viktig del av lagets resa och bidragit med både poäng och ett hårt jobb på isen varje kväll. Vi tackar Matt för hans insatser i KHC och önskar honom ett stort lycka till i nästa kapitel av karriären!”, skriver Kalmar via sitt Instagram-konto.

Matt Fonteyne värvades till Kalmar från Winterthur i den schweiziska andraligan 2024. Han gjorde 15 mål och 29 poäng på 45 matcher under sin första säsong i klubben. Den gångna säsongen noterades Fonteyne för elva mål och 26 poäng på 49 matcher i HockeyAllsvenskan. Matt Fonteyne snittade 18:01 minuters istid per match vilket var mest av lagets forwards, förutom A.J. Vanderbeck som såldes av klubben i höstas. Han var en viktig spelare i båda riktningar för Kalmar som nu får leta efter en ny toppcenter till nästa säsong.

Nyligen har Kalmar dock gjort klart med två offensiva värvningar i form av Hampus Plato från BIK Karlskoga och Valdemar Vesterlund från Tingsryd. Samtidigt uppger Barometern-OT också att klubben är nära att värva en ny nordamerikan i form av Reece Vitelli.

