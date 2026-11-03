Kräver att Anders Larsson avgår: "Förtroendet är förbrukat"

HSU vill få bort Anders Larsson.

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Det var förra veckan som CAS beslutade att Ryssland ska tillåtas spela i hockeymästerskap igen med start från årets säsong. Detta sedan IIHF:s avstängning av ryska landslag bedömdes sakna rimlig grund. Därmed hävdes avstängning vilket innebär att Ryssland ska få delta i både JVM nästa månad samt Hockey-VM i maj nästa år.

I ett första skede uttalade sig Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson, som också sitter med i IIHF:s styrelse, att "en bojkott inte var vägen framåt" för svensk del. Under tisdagen har det dock låtit annorlunda från förbundet. Efter att nationer som Finland, Norge och Danmark alla tagit ställning och sagt att de vägrar spela mot Ryssland följde sedan Sverige efter.

– Vår linje står fast, och tillsammans med flera andra länder var vi även överens att vi skulle informera om det beslutet gemensamt. Det var inte viktigt för oss att vara först ut, sade Anders Larsson i ett uttalande tidigare i dag .

Sverige inte delaktiga i samarbetet

Senare har också Lettland gått ut och deklarerat att man vägrar spela mot Ryssland. I sitt pressutskick skrev Lettland att deras förbund hade "aktivt jobbat tillsammans med hockeyförbund från Finland, Norge och Danmark" för att ta ett gemensamt ställningstagande. Sverige nämndes inte i Lettland kommuniké.

Det får Hockeysupporterunionen, som samlar supporterföreningar till lag i SHL och HockeyAllsvenskan, att reagera.

Hockeysupporterunionen kräver att Anders Larsson avgår

I uttalande på sin hemsida skriver HSU nu att man kräver Anders Larsson avgång.

"Trots den massiva kritik som inkommit från experter, media och samhället i stort visas tydligt SIFs inställning till Rysslands deltagande. Först när länder som Finland, Lettland och Norge otvetydigt satt ner foten vågar Anders reagera. Anders och förbundets uppenbarliga brist på engagemang i frågan tydliggörs än mer när Lettlands ishockeyförbund i sitt uttalande inte ens nämner Sverige som delaktiga i diskussionerna om att vägra möta Ryssland.

I avsaknad av ryggrad från Anders och oviljan att stå upp mot det anfallskrig och folkmord som dagligen begås i Ukraina av Ryssland kan vi, medlemmarna i Sveriges medlemsägda föreningar inte längre vara tysta. Förtroendet är förbrukat från oss Anders, du representerar inte våra röster utan din egen.

Det är dags att avgå"

Även om Svenska Ishockeyförbundet nu har kommunicerat att man tänker vägra att spela mot Ryssland innebär det inte en bojkott av mästerskapen. I stället kommer de svenska landslagen att delta i mästerskapen – tillsammans med Ryssland – men lämna walk over vid en eventuell match mot ryskt motstånd.