Beskedet: Sverige vägrar spela mot Ryssland

Sverige kommer inte att spela mot Ryssland, meddelar Anders Larsson.

Foto: Bildbyrån

I ett pressmeddelande meddelar Svenska Ishockeyförbundet att man inte kommer att spela mot Ryssland i VM-turneringar , till följd av CAS beslut att släppa tillbaka Ryssland in i den internationella hockeyn.

Beslutet fattades av förbundsstyrelsen under tisdagen.

– Tre Kronor kommer inte att spela mot Ryssland i kommande VM-turneringar, säger förbundets ordförande Anders Larsson.

Kommer inte bojkotta turneringar

Beskedet innebär dock inte att Sverige kommer att bojkotta turneringar där Ryssland tillåts spela.

– Vår linje står fast, och tillsammans med flera andra länder var vi även överens att vi skulle informera om det beslutet gemensamt. Det var inte viktigt för oss att vara först ut. I stället var det givet för oss att efter behandlingen i Council och diskussioner vi haft med andra länder, inte minst i nära dialog med de nordiska länderna, ta beslut i förbundsstyrelsen. Styrelsen är de som representerar hela den svenska ishockeyrörelsen mellan stämmorna. Det är så vi hanterar frågor i svensk ishockey, säger Larsson.

Tidigare i veckan har både Finland och Norge gått ut med beskedet att man kommer att vägra spela mot Ryssland i internationella turneringar.

SHL: "Mycket besvikna över CAS beslut"

I ett pressmeddelande går samtidigt SHL ut och är starkt kritisk till CAS-beslutet som har möjliggjort för Ryssland att återvända till den internationella hockeyn.

– Vi är mycket besvikna över CAS beslut. SHL:s hållning står fast, Ryssland ska inte delta i internationella ishockeymästerskap och vi anser därför att Sverige inte ska möta Ryssland i VM, säger SHL:s ordförande Roger Ekström.

– SHL har en viktig röst inom svensk ishockey. Vi kommer att driva vår ståndpunkt i de forum där vi har inflytande och verka för att svensk ishockey agerar tydligt och samlat.