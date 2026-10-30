Chockbeskedet: Ryssland får spela VM 2027

Här är beskedet som chockar hockeyvärlden. Ryssland välkomnas tillbaka till Hockey-VM på all nivåer efter att idrottens skiljedomstol CAS valt att gå på Rysslands linje.

”Internationella ishockeyförbundet uttrycker sin besvikelse över beslutet från Cas”, skriver förbundet i ett uttalande.

Ryssland får därmed delta i bland annat kommande JVM och herr-VM i maj.

Finland rasar

I ett uttalande på sin hemsida svarar det finska förbundets ordförande Hekki Heitanen på beskedet:

-- Beslutet är i sin helhet obegripligt. Ishockeyförbundet fördömer skarpt Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och enligt vår uppfattning finns det under rådande omständigheter inga grunder för att Ryssland eller Belarus ska kunna delta i internationell ishockeyverksamhet”, säger ordförande Heikki Hietanen.

Idrottsministern: "Anmärkningsvärt"

Sveriges idrottsminister Jakob Forssmed är kritisk till beslutet.

– Ryssland bedriver fortsatt ett anfallskrig mot Ukraina – ett annat av hockeyförbundets medlemsländer, och att inte kunna stänga av ett sådant land framstår som stötande. Cas beslut bidrar till att normalisera kriget, att möjligheterna för Putin att använda idrotten för propaganda ökar och att idrotten blir en väg tillbaka till internationell legitimitet för Ryssland, säger han i ett uttalande.

För det internationella hockeyförbundet innebär det här stora konsekvenser för kommande mästerskap.

”Det kräver omfattande samordning med relevanta nationella medlemsförbund, organisationskommittéer och värdmyndigheter, inklusive en granskning av tävlingsformat, scheman, rese- och boendearrangemang samt säkerhetsåtgärder”, skriver förbundet.



Texten uppdateras.