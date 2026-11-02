Finlands förbundsordförande Heikki Hietanen kraftsamlar för att stoppa ryskt deltagande i internationella turneringar kommande år. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

I ett uttalande på det finska ishockeyförbundets officiella webbplats meddelar förbundet att man har varit i kontakt med andra nationer för att försöka stoppa Rysslands deltagande i internationella turneringar.

Idrottens skiljedomstol, CAS, beslutade i fredags att Internationella ishockeyförbundet (IIHF) ska tillåta Ryssland att delta i sina VM-turneringar. Det skulle innebära att Ryssland kan återvända till Junior-VM i Edmonton och Red Deer 2027. Sedan dess har flera av de ledande hockeynationerna uttryckt sitt missnöje med beslutet.

"Vi håller just nu på att samla så många länder som möjligt för att bilda en gemensam front och meddela IIHF att ingen av oss kommer att spela mot Ryssland i den här situationen", säger det finska förbundets ordförande Heikki Hietanen i ett uttalande.

"Det väger betydligt tyngre än att vi bara meddelar saken på egen hand."

Enligt uttalandet har det finska förbundets styrelse beslutat att använda ”alla tillgängliga medel” för att lösa frågan.

IIHF:s styrelse sammanträdde på måndagen som en del av ett två dagar långt möte där frågan diskuterades.

"Det är IIHF:s ansvar att informera om mötet när ett beslut har fattats. Jag har naturligtvis gjort Finlands ståndpunkt i frågan tydlig, och vi kommer att fortsätta det här arbetet i morgon", säger Hietanen.

Sverige bland kritikerna

Finland har inte offentliggjort vilka länder man samarbetar med. Däremot har flera stora hockeynationer, däribland Sverige , Kanada, Tyskland och Tjeckien, uttryckt starkt motstånd mot CAS beslut.

Ryssland har varit avstängt från IIHF:s turneringar sedan landets invasion av Ukraina kort efter OS i Peking 2022. Under OS tävlade de ryska idrottarna under beteckningen Ryska olympiska kommittén (ROC).

Även Belarus stängdes av från internationell ishockey efter att landet stöttat Ryssland i kriget.

Under de senaste månaderna har dock Internationella olympiska kommittén (IOK) hävt sin avstängning av ROC. IIHF har samtidigt återinfört Belarus i U18-VM för herrar, Division IV-VM för damer och U18-VM Division III för damer.

Ryssland och Belarus kan dessutom delta i turneringar utanför IIHF:s regi och möts regelbundet i mindre landslagsturneringar.