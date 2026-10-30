Profilen rasar – förbundets svar: "Kommer inte bojkotta"

Anders Larsson svarar efter Niklas Wikegårds krav på bojkott.

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Tidigare under fredagen kom beskedet från idrottens skiljedomstol CAS att Ryssland tillåts spela i VM från och med hockeysäsongen 2026/27. Beslutet innebär att Ryssland ska få spela i JVM redan om två månader samt att det ryska landslaget även ska släppas in i herrarnas Hockey-VM nästa år. Ryssland skulle i sådana fall ta Ukraina s plats i VM, sedan Ukraina är det sista laget att kvalificera sig för Hockey-VM efter att ha gått upp till A-gruppen för första gången på 20 år .

Niklas Wikegård rasar: "Då ska Sverige inte delta"

Djurgården s Niklas Wikegård rasar mot beslutet att Ryssland släpps tillbaka in i världshockeyn igen. Profilen uppmanar då till att Tre Kronor ska bojkotta mästerskapet.

– Jag tycker att om ryssarna får vara med i Hockey-VM, då ska Sverige inte delta, punkt. Att välkomna ryska landslag är att låta dem vinna, säger Wikegård till TV4 och fortsätter:

– Ryssarna har jävlats med hela Europa, inte bara Ukraina. Om man släpper in dem i värmen igen, har all den här delen med att man haft dem avstängda varit förgäves.

Svenska Ishockeyförbundet släppte ett officiellt uttalande tidigare i dag där ordföranden Anders Larsson uttryckte att förbundet är "oerhört besvikna över CAS beslut".

Anders Larsson svarar: "En bojkott är inte vägen framåt"

Vidare utvecklar Anders Larsson nu resonemanget i en intervju med Aftonbladet. Där säger SIF-ordföranden att det inte är aktuell för svenska landslag att bojkotta mästerskap där Ryssland tillåts delta.

– Ända sedan kriget bröt ut har vi inom svensk idrott, olika förbund emellan och tillsammans med Riksidrottsförbundet och Sveriges olympiska kommitté, fört ett resonemang om den här typen av frågor. Svenska idrott, så det är inte bara ishockey, har ju en linje. Vi ska uttrycka vår åsikt, vi ska rösta på den, vi ska propagera för den och den ska vara tydlig. Samtidigt så måste vi ju respektera demokratiskt fattade beslut och som i det här fallet juridiska instansers beslut, säger Anders Larsson till tidningen och fortsätter:

– Med det sagt så är en bojkott inte vägen framåt. Vi menar ju att de som ska vara på plats i VM eller andra internationella sammanhang är våra atleter och i hockeyns fall spelarna. Det är en annan nations spelare som inte ska vara på plats menar vi.

Ryssland har inte spelat i ett internationellt ishockeymästerskap sedan OS i Peking i februari 2022. Några dagar efter att det ryska laget förlorade OS-finalen mot Finland inledde Ryssland sedan sitt anfallskrig mot Ukraina.