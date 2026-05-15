Hockey-VM på tv idag: Så sänds Kanada – Sverige

Det har blivit dags för hockey-VM i Schweiz. Under eftermiddagen kliver Tre Kronor i turneringen för ett hett möte med guldfavoriten Kanada. Här finner du sändningstider för den matchen och övriga matcher i turneringens premiäromgång.

Lucas Raymond och Tre Kronor får en tuff premiärmotståndare i Kanada när hockey-VM startar under eftermiddagen.

Hockey-VM rivstartar under fredagen med fyra heta möten, där Sveriges match mot Kanada sticker ut allra mest.

Ett Sverige som kommer till Fribourg i Schweiz med ett på många sätt ungt och oerfaret lag, där exempelvis junioren Viggo Björck kommer att bli tidernas yngsta VM-svensk om han får speltid i matchen. Kanada har å sin sida ett stjärnspäckat lag anförda av veteranen och legendaren Sidney Crosby som gör sitt andra raka VM tillsammans med blott 19-åriga superstjärnan Macklin Celebrini.

Sändningen från matchen startar i TV6 och Viaplay redan 15.00 varpå det är nedsläpp i BCF Arena 16.20.

Så sänds hockey-VM på tv 15 maj Datum Sändning Match Kanal 15 maj 15:00 🇸🇪 Sverige – Kanada 🇨🇦 TV6 15 maj 16:10 🇫🇮 Finland – Tyskland 🇩🇪 TV6 15 maj 20:10 🇺🇸 USA – Schweiz 🇨🇭 Viaplay Sport 15 maj 20:10 🇨🇿 Tjeckien – Danmark 🇩🇰 TV10

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Hur ser grupperna i hockey-VM ut?

Grupp A (Zürich)

USA, Finland, Schweiz, Tyskland, Österrike, Lettland, Ungern och Storbritannien

Grupp B (Fribourg)

Sverige, Kanada, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Danmark, Norge och Italien.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. Inför premiären mot Kanada är 20 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam, backarna Tim Heed och Erik Brännström samt forwardsduon Anton Frondell och Carl Grundström. Den sistnämnda för att han ännu inte hunnit ansluta till den svenska truppen efter att ha blivit utslagen ur Stanley Cup-slutspelet med Philadelphia Flyers.

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Kanada i hockey-VM 2026?

Coachen Misha Donskov, som har ett förflutet som spelare i Sverige, har ett stjärnspäckat lag att tillgå med idel NHL-spelare. Mot Sverige ser man ut att starta med en stjärnkedja bestående av Sidney Crosby, Mark Scheifele och Macklin Celebrini, som trots att han är näst yngst i laget har utsetts till lagkapten.

Målvakter

Jet Greaves (CBJ)

Jack Ivankovic (NSH)

Cam Talbot (DET)

Backar

Evan Bouchard (EDM)

Dylan DeMelo (WPG)

Sam Dickinson (SJS)

Denton Mateychuk (CBJ)

Darnell Nurse (EDM)

Morgan Rielly (TOR)

Zach Whitecloud (CGY)

Parker Wotherspoon (PIT)

Forwards

Connor Brown (NJD)

Macklin Celebrini (SJS)

Dylan Cozens (OTT)

Sidney Crosby (PIT)

Emmitt Finnie (DET)

Dylan Holloway (STL)

Porter Martone (PHI)

Dawson Mercer (NJD)

Fraser Minten (BOS)

Ryan O’Reilly (NSH)

Mark Scheifele (WPG)

John Tavares (TOR)

Robert Thomas (STL)

Gabriel Vilardi (WPG)

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.