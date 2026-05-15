Hockey-VM på tv idag: Så sänds Kanada – Sverige
Det har blivit dags för hockey-VM i Schweiz. Under eftermiddagen kliver Tre Kronor i turneringen för ett hett möte med guldfavoriten Kanada. Här finner du sändningstider för den matchen och övriga matcher i turneringens premiäromgång.
Hockey-VM rivstartar under fredagen med fyra heta möten, där Sveriges match mot Kanada sticker ut allra mest.
Ett Sverige som kommer till Fribourg i Schweiz med ett på många sätt ungt och oerfaret lag, där exempelvis junioren Viggo Björck kommer att bli tidernas yngsta VM-svensk om han får speltid i matchen. Kanada har å sin sida ett stjärnspäckat lag anförda av veteranen och legendaren Sidney Crosby som gör sitt andra raka VM tillsammans med blott 19-åriga superstjärnan Macklin Celebrini.
Sändningen från matchen startar i TV6 och Viaplay redan 15.00 varpå det är nedsläpp i BCF Arena 16.20.
Så sänds hockey-VM på tv 15 maj
|Datum
|Sändning
|Match
|Kanal
|Fredag 15 maj
|15 maj
|15:00
🇸🇪 Sverige – Kanada 🇨🇦
|TV6
|15 maj
|16:10
🇫🇮 Finland – Tyskland 🇩🇪
|TV6
|15 maj
|20:10
🇺🇸 USA – Schweiz 🇨🇭
|Viaplay Sport
|15 maj
|20:10
🇨🇿 Tjeckien – Danmark 🇩🇰
|TV10
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.
Hur ser grupperna i hockey-VM ut?
Grupp A (Zürich)
USA, Finland, Schweiz, Tyskland, Österrike, Lettland, Ungern och Storbritannien
Grupp B (Fribourg)
Sverige, Kanada, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Danmark, Norge och Italien.
Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?
Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. Inför premiären mot Kanada är 20 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam, backarna Tim Heed och Erik Brännström samt forwardsduon Anton Frondell och Carl Grundström. Den sistnämnda för att han ännu inte hunnit ansluta till den svenska truppen efter att ha blivit utslagen ur Stanley Cup-slutspelet med Philadelphia Flyers.
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
95. Jacob de la Rose
Vilka spelar för Kanada i hockey-VM 2026?
Coachen Misha Donskov, som har ett förflutet som spelare i Sverige, har ett stjärnspäckat lag att tillgå med idel NHL-spelare. Mot Sverige ser man ut att starta med en stjärnkedja bestående av Sidney Crosby, Mark Scheifele och Macklin Celebrini, som trots att han är näst yngst i laget har utsetts till lagkapten.
Målvakter
- Jet Greaves (CBJ)
- Jack Ivankovic (NSH)
- Cam Talbot (DET)
Backar
- Evan Bouchard (EDM)
- Dylan DeMelo (WPG)
- Sam Dickinson (SJS)
- Denton Mateychuk (CBJ)
- Darnell Nurse (EDM)
- Morgan Rielly (TOR)
- Zach Whitecloud (CGY)
- Parker Wotherspoon (PIT)
Forwards
- Connor Brown (NJD)
- Macklin Celebrini (SJS)
- Dylan Cozens (OTT)
- Sidney Crosby (PIT)
- Emmitt Finnie (DET)
- Dylan Holloway (STL)
- Porter Martone (PHI)
- Dawson Mercer (NJD)
- Fraser Minten (BOS)
- Ryan O’Reilly (NSH)
- Mark Scheifele (WPG)
- John Tavares (TOR)
- Robert Thomas (STL)
- Gabriel Vilardi (WPG)
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
