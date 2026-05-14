Kanada sätter ihop superkedja mot Tre Kronor

Kanada har fått ihop ett mycket starkt lag till VM i Schweiz.

Då mönstrar laget en superkedja inför premiären mot Sverige.

Sidney Crosby, Macklin Celebrini och Mark Scheifele ser ut bilda att förstakedja för Kanada. Foto: Bildbyrån

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

292.

Så många poäng gjorde stjärnorna, som ser ut att bilda förstakedja för Kanada under Hockey-VM, tillsammans i NHL den här säsongen.

Under torsdagens träning i Fribourg uppges Kanada nämligen ha parat ihop en riktigt vass kedja. Sidney Crosby tar plats tillsammans med Macklin Celebrini och Mark Scheifele för en galet stark trio som ska leda laget. Av dessa två verkar Crosby och Celebrini alternera mellan vem som är center och vem som spelar på ena kanten.

Sidney Crosby och Macklin Celebrini spelade tillsammans redan under Hockey-VM i Stockholm förra året där de också bildade kedja. När de mötte Tre Kronor i gruppspelet i fjol sköt Celebrini ett mål medan Crosby stod för två assist i matchen som Kanada vann med 5-3. Nu får de alltså Mark Scheifele som tredjepart i kedjan. I powerplay kan Kanada också lyfta in Evan Bouchard, som vann backarnas poängliga på otroliga 95 poäng, för att driva PP-spelet tillsammans med trion.

Celebrini, Crosby och Scheifele leder vägen för Kanada

Macklin Celebrini hade en enorm säsong med San Jose Sharks i NHL. 19-åringen stod för otroliga 45 mål och 115 poäng på 82 matcher vilket gjorde att han kom fyra i poängligan. Endast Connor McDavid, Nikita Kutjerov och Nathan MacKinnon gjorde fler poäng. Under OS i Milano för några månader sedan var Celebrini också en av mästerskapets bästa spelare. Han vann skytteligan med sina fem mål och kom tvåa i poängligan, bakom McDavid, på tio poäng.

Mark Scheifele kom precis bakom Celebrini i NHL:s poängliga med 103 poäng på 82 matcher. Det är hans klart bästa notering för Winnipeg Jets i karriären. 33-åringen tog däremot inte plats i Kanadas OS-trupp, vilket väckte reaktioner. Nu är Scheifele i stället med och jagar ett nytt VM-guld då han var med och vann 2016.

Sidney Crosby stod också för en stark NHL-säsong med 74 poäng på 69 matcher för Pittsburgh Penguins. Crosby var lagkapten för Kanada under OS i februari men skadades i kvartsfinalen och missade sedan både semifinal och final när Kanada tog silver. 38-åringen gör nu sitt fjärde VM och han har tidigare varit med och vunnit VM-guld 2015.

Inför turneringen meddelade Kanada att Macklin Celebrini skulle bli lagkapten för Kanada. Det kan dock komma att ändras nu när Sidney Crosby kliver in i laget, än är det dock oklart vem som får ”C:et”.

Source: Canada @ Elite Prospects