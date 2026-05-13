Tidernas yngsta VM-spelare – där går jättetalangerna in

Viggo Björck och Ivar Stenberg, båda 18 år, är med i VM-truppen – tillsammans med nyblivna 19-åringen Anton Frondell.

Här listar vi de yngsta svenska VM-spelarna genom alla tider – och kikar var jättetalangerna kan hamna på listan.

Listan över yngsta svenska VM-spelarna kan behöva göras om på fredag.

Det är en ung upplaga av Tre Kronor vi kommer att få se i hockey-VM 2026. Inte minst har vi två spelare som inte ens har draftats ännu. Både Viggo Björck och Ivar Stenberg har varit för unga för att draftas förrän till sommaren. De båda är också topptippade där inte minst Stenberg målas ut som en potentiell draftetta.

Även i VM-sammanhang kan duon nu vara med och skriva historia.

Det är inte allt för vanligt att svenska spelare är med redan vid 18 års ålder. Kollar vi historiskt var det flera 15-åringar som spelade VM under 30-talet för några mindre länder. I modern tid är Domán Kristof Szongoth i Ungern den yngsta VM-deltagaren. Han spelade redan förra året och är alltså född 2008. Han var då 16 år under turneringen. Även Juraj Slafkovsky, nu firad stjärna i NHL, var med i VM som 16-åring.

I Sverige är däremot den yngsta VM-spelaren genom alla tider Leo Carlsson. Han var 18 år och 136 dagar när han var med i VM 2023. Då slog han Nicklas Bäckströms 17 år gamla rekord.

Han kan bli yngsta målvakten någonsin

Men nu kan det vara dags igen att byta rekordhållare. För om Viggo Björck får speltid den här turneringen kommer han nämligen att slå sig in som etta på den listan. Djurgårdstalangen är på fredag 18 år och 64 dagar. Vid speltid mot Kanada slår han därmed rekordet med 72 dagar.

Även Ivar Stenberg och Anton Frondell slår sig in på listan vid speltid. Dessutom blir 19-årige Love Härenstam den yngsta svenska målvakten någonsin om han får speltid. Så det finns därmed goda förutsättningar för svensk hockeyhistoria i Schweiz!

Här är de sju spelarna som hittills har varit under 19 år vid sin VM-debut.

Listan över yngsta svenska VM-spelarna – just nu

1, Leo Carlsson, 18 år 136 dagar, VM 2023

2, Nicklas Bäckström, 18 år 173 dagar, VM 2006

3, Daniel Sedin, 18 år 220 dagar, VM 1999

4, Henrik Sedin, 18 år 222 dagar, VM 1999

5, Felix Unger Sörum, 18 år 242 dagar, VM 2024

6, Peter Forsberg, 18 år 283 dagar, VM 1992

7, Oliver Ekman-Larsson, 18 år 296 dagar, VM 2010

Så kan listan se ut – efter fredag

1, Viggo Björck, 18 år 64 dagar, VM 2026*

2, Leo Carlsson, 18 år 136 dagar, VM 2023

3, Nicklas Bäckström, 18 år 173 dagar, VM 2006

4, Daniel Sedin, 18 år 220 dagar, VM 1999

5, Henrik Sedin, 18 år 222 dagar, VM 1999

6, Ivar Stenberg, 18 år 227 dagar, VM 2026*

7, Felix Unger Sörum, 18 år 242 dagar, VM 2024

8, Peter Forsberg, 18 år 283 dagar, VM 1992

9, Oliver Ekman-Larsson, 18 år 296 dagar, VM 2010

10, Anton Frondell, 19 år åtta dagar, VM 2026**

* Ålder 15 maj 2026 när Sverige har VM-premiär mot Kanada.

** Det har varit knapphändig statistikföring på exakt ålder för vår 19-åriga VM-spelare, men med enbart åtta dagar blir Frondell tia enligt våra efterforskningar.

Noterbart är då att om VM hade börjat vid en ”normal” tid så hade Stenberg slagit sig in på topp tre, eller i alla fall varit där i krokarna. En annan intressant detalj är också att hälften av namnen på den här listan alltså gjorde sin debut under Sam Hallam. Förbundskaptenen har under sina år på posten varit mån om att släppa fram yngre förmågor. Något som inte minst visar sig på den här listan.

Det återstår nu att se vem eller vilka i trion som får chansen att skriva svensk hockeyhistoria.

Källor: Svenska ishockeyförbundet.