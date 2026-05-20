Anton Frondell lämnade läktaren och fick äntligen göra debut för Tre Kronor i årets VM-turnering.

Efteråt gav han också sin syn på petningarna under starten av mästerskapet.

– Jag får väl skylla lite på mig själv, jag behövde steppa upp i mitt spel, säger 19-åringen till Viaplay.

Anton Frondell var nöjd efter att äntligen ha fått göra VM-debut med Tre Kronor. Foto: Bildbyrån

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Det varit minst sagt uppmärksammat att 19-årige stortalangen Anton Frondell har varit utanför truppen i Tre Kronor under starten av Hockey-VM. Både här hemma i Sverige samt internationell har flera hockeykunniga personer reagerat på beslutet att peta Frondell.

I dag kom däremot äntligen beskedet som Frondell väntat på i nästan en vecka vid det här laget. Tidigare under dagen blev han äntligen anmäld till truppen och spelklar i VM. Han gjorde sin debut i kvällens 6-0-seger mot Slovenien.

– Det var jättekul. Att spela VM-match, det gör man inte varje dag, och debut på det blir ännu roligare. Jag kom bara in med energi och hade kul, säger Anton Frondell till Viaplay.

Anton Frondell om VM-debuten med Tre Kronor: ”Lite pirrigt”

Anton Frondell noterades också för två poäng direkt i debuten. Han passade fram till två av Sveriges mål i segern och hyllades också för sin insats i matchen.

– I början var det lite pirrigt, jag kan inte ljuga, i VM-debuten. Sedan har jag samlat på mig lite energi när jag har suttit på läktaren och jag försökte släppa loss lite grann. Bara gå ut och köra och ha kul, säger Frondell själv om sin match.

Jättetalangen, som spelat i både Djurgården och Chicago Blackhawks samt vann JVM-guld under säsongen, var sedan också ärlig när han gav sin syn på petningarna i VM-inledningen.

– Det har triggat mig till att vilja spela ännu mer. Det är upp till var och en och mig själv att prestera och förtjäna speltid. Med tanke på förturneringen tyckte jag att jag behövde steppa upp i mitt spel. Jag får väl skylla lite på mig själv men jag får tacka för chansen i dag, säger Anton Frondell till Viaplay.

Det återstår att se om Anton Frondell får fortsatt förtroende av Tre Kronor på fredag. Då väntar en match mot Italien.

Source: Anton Frondell @ Elite Prospects