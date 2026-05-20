Anton Frondell fick till slut göra VM-debut för Sveriges landslag.

Då klev 19-åringen fram med två assist och hyllas sedan.

– Det är kul för honom och såklart en viktig start också att göra lite poäng direkt, säger Hallam till Viaplay.

Sam Hallam är nöjd med Anton Frondell efter hans VM-debut. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor gjorde vad som krävdes under onsdagskvällen. Det blev en planenlig 6-0-seger för Sverige mot Slovenien.

Förbundskapten Sam Hallam hade därför inget att klaga över efter vinsten.

– Jag tycker att vi som lag bitvis gör rätt saker där ute. Alla formationer ser, stundtals, riktigt bra ut tycker jag. Jag tycker att killarna gör det väldigt bra för det är en utmaning att spela de här matcherna, säger Hallam till Viaplay.

Anton Frondell hyllas efter VM-debuten i Tre Kronor

I segern mot Slovenien fick också Anton Frondell göra sin första VM-match i hockeykarriären. Han hade varit utanför laget under de tre första matcherna men anmäldes i truppen tidigare under dagen och tackade direkt för förtroendet.

Frondell stod för två assist i sin VM-debut och hyllades också för sin insats.

– Han gör en jättefin match och kommer in i det mer och mer, säger Viaplay-experten Mattias Norström.

Även Sam Hallam var nöjd med Frondells debutmatch.

– Han gör det bra. Som vanligt spelar Anton med ett leende och bara går ut och kör. Han behöver inte göra poäng för att vara nöjd utan spelar som att hockey är kul hela tiden. Han har en styrka och en storlek i sitt spel, men också väldigt fina händer. Det är därför som alla spår den framtiden för honom. Det är kul för honom och såklart en viktig start också att göra lite poäng direkt. Säger man att det inte betyder något, då ljuger man nog lite. Jag tror att han är rätt nöjd att få två poäng och är beredd inför nästa match, säger förbundskaptenen.

Magnus Hävelid: ”Unnar honom det”

Även Anton Frondells tidigare tränare, Magnus Hävelid som är förbundskapten för Juniorkronorna, gav sin syn på 19-åringens fina debut för Tre Kronor i VM.

– Det är klart att han mår bra. Laget vinner, han gör två poäng och det är ingen tillfällighet. Man unnar ju honom också att få göra det när han har fått sitta på läktaren. Jag tyckte att man såg att han var väldigt spelsugen här, säger Hävelid i Viaplays studio.

Två poäng i VM-debuten och det återstår nu att se om Anton Frondell kommer att få fortsatt förtroende i nästa match. Tre Kronor ställs härnäst mot Italien på fredag.

