Anton Frondell anmäls till VM-truppen.

Efter många om och men. Nu är Anton Frondell anmäld till den svenska VM-truppen, något som Radiosporten var först att rapportera om.

Åsikterna kring Anton Frondell har varit många. Flera profiler och experter har höjt rösten för att jättetalangen ska få chansen. Sam Hallam har däremot valt att inte anmäla honom till VM-turneringen – fram tills nu. Enligt Radiosporten är 19-åringen nu med i truppen och spelklar till kvällens match mot Slovenien.

Superlöftet gjorde 20 mål på 43 matcher i SHL den här säsongen. Han hann även med att göra åtta poäng på sju matcher i junior-VM när Sverige tog guld. Sedan säsongen tog slut med Djurgården åkte han över till Nordamerika och fick NHL-debutera. Det blev till slut nio poäng på tolv matcher i ligan.

— Anton Frondell kommer skrivas in under dagen. Han kommer spela, förmodligen eftersom han skrivs in, i matchen i kväll mot Slovenien. Offensiv kraft är han ju, han är en av våra bästa målskyttar i det här laget. Så offensivt kommer han absolut att bidra, säger experten Johan Garpenlöv i kanalens sändning.

Anton Frondell gjorde ett mål på sex matcher med Tre Kronor inför turneringen.

