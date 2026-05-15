Jansson: Anmäl Frondell – nu

Det är ett svenskt VM-lag med en toppforward från NHL i laget. Vi skriker efter topp sex-forwards och spets – och lämnar samtidigt Anton Frondell utanför truppen.

Det är bara att korrigera misstaget och anmäla honom direkt, skriver Martin Jansson.

Sam Hallam valde att lämna Anton Frondell utanför truppen.

Det finns stora hål i det här svenska laget. Inte minst backsidan kommer att få det jobbigt mot de bättre lagen. Det genomskådades inte minst efter dagens premiär mot Kanada. Jacob Larsson, Robert Hägg och Joel Persson hade det alla jättetufft.

Det var uppenbarligen en lite för hög nivå för dem mot det här motståndet, inte minst i den första perioden. Jag håller det inte omöjligt för att det är en lagdel som kan växa sig in i turneringen. Men där måste det ske en omedelbar uppryckning. För det är inte direkt som att det finns någon frälsare på andra sidan Atlanten som vi kan hoppas på. Att till exempel Rasmus Dahlin ska kliva in i laget efter hans slutspel är över känns högst osannolikt.

Det är de här killarna vi har att jobba med. Och det kommer som sagt behöva vara en kollektiv höjning på nivån den kommande veckan.

Samtidigt har vi en (1!) spelare som är en topp sex-forward i NHL till vardags. Det finns många härliga karaktärer i laget där inte minst Ivar Stenberg har en individuell skicklighet offensivt. Men utöver det är det många powerforwards med duktiga spelare som Emil Heineman och Simon Holmström. Två stycken som i Islanders excellerar i boxplay och som energispelare.

Därför har jag oerhört svårt att se hur Anton Frondell, med hans enorma skott, inte är med i det här laget.

