NHL-svensken skriver kontrakt värt över 60 miljoner

Washington Capitals meddelade på onsdagen att klubben förlängt kontraktet med den svenske backen Timothy Liljegren. Det nya avtalet gäller över två säsonger och är värt totalt 6,5 miljoner dollar, med en lönetaksträff på 3,25 miljoner dollar per år.

Den 27-årige backen noterades för ett mål och tio assist, totalt elva poäng, på 47 matcher med Washington Capitals och San Jose Sharks under säsongen 2025/26. Han snittade samtidigt nästan 20 minuters istid per match.

Liljegren trejdades till Washington från San Jose i mars i utbyte mot ett fjärderundeval i draften 2026.

Under sina sju säsonger i NHL har svensken spelat 311 grundseriematcher för Washington, San Jose och Toronto Maple Leafs. Totalt har han stått för 21 mål och 72 assist, vilket ger 93 poäng. Han har dessutom gjort ett assistpoäng på 13 matcher i Stanley Cup-slutspelet.

Hans poängmässigt bästa NHL-säsong kom 2021/22 med Toronto Maple Leafs, då han producerade fem mål och 18 assist på 61 matcher.

Liljegren valdes som nummer 17 totalt av Toronto i NHL-draften 2017 och tillbringade även delar av fem säsonger i AHL med Toronto Marlies. Där svarade han för 74 poäng på 150 grundseriematcher.

Washington Capitals avslutade säsongen 2025/26 på fjärde plats i Metropolitan Division med 95 poäng, fyra poäng från en wildcardplats i Eastern Conference. Alex Ovechkin blev lagets främste målskytt med 32 mål och noterades även för flest poäng med 64. Forwarden Dylan Strome stod för flest assist i laget med 39.

