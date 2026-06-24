Bryter tystnaden – efter flytten till Ryssland

Henrik Haukeland förklarar beslutet att skriva på i KHL.

Foto: Radek Petrasek/CTK Photo/Alamy

För ett par dagar sedan kom de första ryktena som placerade Norge s målvaktshjälte Henrik Haukeland i KHL . Strax därefter kom också beskedet att Haukeland bryter sitt kontrakt med tyska klubben Straubing Tigers för att möjliggöra flytten. I går bekräftades sedan övergången där det presenterades att Haukeland skriver på ett tvåårskontrakt med Traktor Tjeljabinsk.

Reaktionerna har varit många och kraftfulla efter VM -bronshjältens beslut att flytta till Ryssland.

Nu bryter Henrik Haukeland själv tystnaden och förklarar klubbvalet för norska TV2.

– Jag är fullt medveten om att det här valet kommer att skapa reaktioner, och det har jag varit medveten om under hela processen. Det här är inte ett beslut jag har tagit lättvindigt, säger Haukeland.

Duckar frågan: "Vill inte gå in på det politiska"

Enligt Henrik Haukeland har han fått flera erbjudanden från KHL sedan 2022, året som Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Han har valt att tacka nej varje trots att det, enligt honom, varit "mycket attraktiva erbjudanden både sportsligt och ekonomiskt".

Målvakten menar att han var inställd på att stanna i tyska Straubing Tigers. Efter sitt starka VM-spel, där han utsågs till turneringens bästa målvakt, ville han dock testa sitt spel på en hög nivå. Han hoppades få chansen till ett NHL-kontrakt men när det inte blev något i NHL valde han i stället KHL som han beskriver som "en av de bästa ligorna i världen".

Haukeland har nu skrivit på för Traktor Tjeljabinsk och klubbens president Aleksej Teksler är också en politiker som representerar Vladimir Putins parti samt har varit vice energiminister i Ryssland.

– Jag har förståelse för att det här är en fråga som många bryr sig om. Men jag har valt att fokusera på de sportsliga och professionella aspekterna av erbjudandet. Det här har i första hand varit ett karriärbeslut för mig som hockeyspelare. Jag vill inte gå in på politiska frågor, säger Haukeland till TV2 om kontroversen.

Svaret om landslaget: "Hoppas jag får möjlighet att representera Norge i framtiden"

Enligt ryska medier kommer Henrik Haukeland att ha en monsterlön i KHL som motsvarar cirka 7,2 miljoner kronor per säsong, vilket blir ungefär 600 000 kronor i månaden. Det är också något som har lockat målvakten, bekräftar han nu.

– Jag tänker inte dölja att de ekonomiska villkoren har varit en del av bedömningen. Som professionell idrottare har man ett begränsat karriärfönster, och det vore oärligt att säga att det inte spelade någon roll. Samtidigt har jag tidigare tackat nej till bättre betalda erbjudanden eftersom jag ville fortsätta spela på högsta möjliga nivå. Därför handlar det här valet om både sportsliga och ekonomiska överväganden, säger han.

I och med flytten till Ryssland kommer Henrik Haukeland dock att portas från det norska landslaget, och det är något som smärtar i honom.

– Landslaget har varit den svåraste delen av hela utvärderingen. Att representera Norge har betytt oerhört mycket för mig under hela min karriär, och jag är otroligt stolt över vad jag har upplevt i landslagströjan. Samtidigt var jag tvungen att fatta ett beslut baserat på vad jag anser vara rätt för min karriär just nu. Jag respekterar de bedömningar som förbundet måste göra, men hoppas att jag i framtiden kan få möjlighet att representera Norge, förklarar han.

Henrik Haukelands kontrakt med Traktor Tjeljabinsk är skrivet för de kommande två åren.