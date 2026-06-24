Uppgifter: Här är VM-hjältens jättelön i KHL

Henrik Haukeland får en jättelön för att flytta till Ryssland.

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För ett par dagar sedan kom de första ryktena som placerade Norges målvaktshjälte Henrik Haukeland i KHL för spel i den ryska klubben Traktor Tjeljabinsk. Strax därefter kom också beskedet att Haukeland bryter sitt kontrakt med tyska klubben Straubing Tigers för att möjliggöra flytten.

I går bekräftades sedan övergången där det presenterades att Haukeland skriver på ett tvåårskontrakt med Traktor Tjeljabinsk.

– Henrik Haukeland är en mycket erfaren målvakt som just har nått toppen av sin karriär. Vid senaste världsmästerskapet utsågs han till turneringens bästa målvakt och hjälpte sitt lag att vinna brons. Han är en sann professionell och är hundra procent redo att bli den bästa målvakten i KHL och har alla förutsättningar för att nå dit. Hans storlek, självförtroende och mentala styrka – det är just de egenskaper som och fick oss att välja honom. Jag är övertygad om att Henrik kommer att vara den perfekta spelaren för Tjeljabinsk för att hjälpa laget att nå nya höjder, säger klubbens sportchef Alexej Volkov.

Henrik Haukeland portas från norska landslaget efter KHL-flytten

Samtidigt stod det också klart att Haukeland portas från det norska landslaget på grund av sin flytt till Ryssland.

– Nu kommer han inte att vara tillgänglig för det norska landslaget. Vi har haft en dialog med Henrik under vägens gång där vi har försökt synliggöra alla konsekvenser av valet. Han vet att det är ett val som kommer att diskuteras, så vi ville göra alla formaliteter kring valet väldigt tydliga, sade Petter Salsten, generalsekreterare för Norges ishockeyförbund, till VG under gårdagen.

Monsterlönen i Ryssland – tjänar mer än SHL-stjärnorna

Nu avslöjas också summorna som fick Henrik Haukeland att flytta till Ryssland för spel i KHL. Enligt ryska Match TV ska Traktor Tjeljabinsk ha betalat 100 000 euro, vilket motsvarar drygt 1,1 miljoner kronor, till Straubing Tigers i övergångssumma.

Haukeland får också en riktigt saftig lön i och med flytten. Han kommer nämligen att tjäna 55 miljoner rubel per säsong, vilket motsvarar nästan 7,2 miljoner kronor. Totalt är hans kontrakt värt 14,35 miljoner kronor över två år. Alltså kommer Haukeland att ha nästan 600 000 kronor i månadslön för att spela i Traktor Tjeljabinsk.

För att jämföra tjänar de högst avlönade spelarna i SHL mellan 300 000 och 400 000 kronor per månad. Henrik Haukeland kommer alltså att tjäna klart mycket mer än de bäst betalda spelarna i SHL.