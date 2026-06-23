KLART: Flyttar till Ryssland – portas från landslaget

Henrik Haukeland är klar för spel i ryska KHL.

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För några veckor sedan var Henrik Haukeland en hyllad hjälte i Norge sedan han storspelat och lett nationen till en historisk VM-medalj. Nu är tonen dock en annan mot målvakten.

De senaste dagarna har flera rykten cirkulerat om att Haukeland är på väg till KHL för spel i den ryska klubben Traktor Tjeljabinsk från och med nästa säsong. I går kom även beskedet att norrmannen bryter sitt kontrakt med tyska klubben Straubing Tigers.

Vid en KHL-flytt skulle Henrik Haukeland bli portad från spel i norska landslaget. Tidigare har det norska förbundet beslutat att spelare med klubbtillhörighet i Ryssland eller Belarus inte kan bli uttagna till landslaget.

– Vi har länge känt till intresset för Haukeland från KHL. Det har funnits där i många år och finns fortfarande kvar. Spelare med klubbtillhörighet i Ryssland eller Belarus inte är uttagningsbara till det norska landslaget, har norska ishockeyförbundets generalsekreterare Petter Salsten sagt till norska nyhetsbyrån NTB.

Henrik Haukeland klar för Traktor Tjeljabinsk i KHL

Under tisdagen är övergången också klar .

Henrik Haukeland presenteras av Traktor Tjeljabinsk där han skriver på ett tvåårskontrakt med den ryska klubben.

– Henrik Haukeland är en mycket erfaren målvakt som just har nått toppen av sin karriär. Vid senaste världsmästerskapet utsågs han till turneringens bästa målvakt och hjälpte sitt lag att vinna brons. Han är en sann professionell och är hundra procent redo att bli den bästa målvakten i KHL och har alla förutsättningar för att nå dit. Hans storlek, självförtroende och mentala styrka – det är just de egenskaper som och fick oss att välja honom. Jag är övertygad om att Henrik kommer att vara den perfekta spelaren för Tjeljabinsk för att hjälpa laget att nå nya höjder, säger klubbens sportchef Alexej Volkov.

Henrik Haukeland har ryktats kunna vara på väg till KHL under ett par års tid men nu blir flytten alltså verklighet. Han blir den första norska spelaren att skriva på för spel i KHL sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina 2022.

Tidigare i sin karriär har Henrik Haukeland tillbringat flera år i Sverige. Där har han spelat för Björklöven , Leksand , Timrå och Färjestad . Han har också spelat i Finland och Tyskland under sin karriär men flyttar nu alltså till Ryssland.