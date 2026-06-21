Henrik Haukeland uppges vara på väg till Ryssland.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Henrik Haukeland gjorde succé i VM och blev utsedd till mästerskapets bästa målvakt. Samtidigt som Norge tog ett historiskt brons. Efter turneringen har medaljen firats rejält, samtidigt som flera spelare i laget har kopplats ihop med större klubbar.

Nu uppges också den tidigare SHL-målvakten vara på väg mot ett klubbyte.

Och det är ett kontroversiellt sådant.

Enligt den tjeckiska journalisten Vojtech Tuma har 31-åringen skrivit på för två år med Traktor Tjeljabinsk. Därmed tar han i sådana fall den kontroversiella flytten till Ryssland. Sedan landets invasion av Ukraina har det varit känsligt för européer att spela i KHL.

Kan portas från norska landslaget

Henrik Haukeland skulle vid en flytt dit bli den enda norska spelaren i ligan vid tillfället. Det kan även innebära att han portas från det norska landslaget.

Just nu har målvakten ett år kvar på kontraktet med Straubing Tigers i Tyskland. Men även där har medier nåtts av uppgifter om flytten. Det återstår nu att se när eller om den känsliga flytten blir verklighet.

Under åren i Sverige spelade norrmannen för Leksands IF och Färjestad BK.