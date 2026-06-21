Övergångar

Uppgifter: Haukeland går till Ryssland

Publicerad 21 juni 2026 09:19
Martin Jansson
Martin Jansson
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Han blev en av Norges stora hjältar i VM när bronset bärgades. Nu uppges Henrik Haukeland vara på väg mot en kontroversiell flytt.

Henrik Haukeland uppges vara på väg till Ryssland.
Henrik Haukeland uppges vara på väg till Ryssland.
Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Henrik Haukeland gjorde succé i VM och blev utsedd till mästerskapets bästa målvakt. Samtidigt som Norge tog ett historiskt brons. Efter turneringen har medaljen firats rejält, samtidigt som flera spelare i laget har kopplats ihop med större klubbar.

Nu uppges också den tidigare SHL-målvakten vara på väg mot ett klubbyte.

Och det är ett kontroversiellt sådant.

Enligt den tjeckiska journalisten Vojtech Tuma har 31-åringen skrivit på för två år med  Traktor Tjeljabinsk. Därmed tar han i sådana fall den kontroversiella flytten till Ryssland. Sedan landets invasion av Ukraina har det varit känsligt för européer att spela i KHL.

Kan portas från norska landslaget

Henrik Haukeland skulle vid en flytt dit bli den enda norska spelaren i ligan vid tillfället. Det kan även innebära att han portas från det norska landslaget.

Just nu har målvakten ett år kvar på kontraktet med Straubing Tigers i Tyskland. Men även där har medier nåtts av uppgifter om flytten. Det återstår nu att se när eller om den känsliga flytten blir verklighet.

Under åren i Sverige spelade norrmannen för Leksands IF och Färjestad BK.

Source: Henrik Haukeland @ Elite Prospects