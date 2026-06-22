Ryktas till Ryssland - bryter nu sitt kontrakt

Henrik Haukeland uppges välja spel i KHL. Foto: Bildbyrån.

Henrik Haukeland gjorde succé i Hockey-VM och blev utsedd till mästerskapets bästa målvakt och hans Norge tog ett historiskt brons. Efter turneringen har medaljen firats rejält, samtidigt som flera spelare i laget har kopplats ihop med större klubbar.

Nu väntas Henrik Haukeland göra en minst sagt kontroversiell flytt. Häromdagen kom uppgifter som placerade honom i Traktor Tjelkabinsk i Ryssland - och nu kommer beskedet att norrmannen bryter sitt kontrakt i tyska Straubing Tigers ett år i förväg.

– Jag har beslutat mig för att anta en ny sportslig utmaning och lämna Straubing. Det här beslutet har inte varit lätt att fatta, men jag tror att det är det rätta för mig. Jag kommer att sakna mina lagkamrater, ledarstaben och tränarna, de fantastiska EHC-fansen och staden Straubing, säger han till klubbens hemsida.

Henrik Haukeland ryktas till KHL

Haukeland stod 39 matcher i tyska ligan och hade en räddningsprocen på 90,2.

– Henrik har meddelat oss att han vill avsluta sitt kontrakt med Straubing Tigers i förtid. Vi respekterar hans önskemål och har efter gemensamma samtal gått honom till mötes. Henrik gjorde flera viktiga matcher för oss under den gångna säsongen. Särskilt hans prestationer vid VM visade återigen vilken kvalitet han besitter som målvakt. Vi önskar honom allt gott på hans fortsatta väg, förklarar Jason Dunham, sportchef för Straubing Tigers.

Henrik Haukeland skulle vid en flytt till KHL bli den enda norska spelaren i ligan för tillfället. Det kan även innebära att han portas från det norska landslaget. Innan flytten till Tyskland spelade Haukeland bland annat för Leksands IF, Timrå IK och Färjestad BK