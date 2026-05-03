Tre Kronor vinner igen – förlänger galna sviten

Succén fortsätter för Tre Kronor i Euro Hockey Tour.

Efter 3-2 mot Finland säkrar Sverige sin fjärde raka turneringsvinst.

Tre Kronor vinner ännu en gång och säkrar ännu en turneringsvinst. Foto: Bildbyrån

För ett år sedan vann Tre Kronor Czech Hockey Games och den här säsongen har Sverige segrat i både Karjala Tournament och Swiss Hockey Games. Tre Kronor har gått rent i alla tre turneringarna utan att förlora en match. Den här veckan har landslaget spelat Fortuna Hockey Games i jakten på ännu en seger. De inledde med att vinna med 8-1 mot Schweiz i Jönköping innan de reste ner till Tjeckien och vann med 4-2 mot värdnationen.

Under söndagen ställdes Tre Kronor mot Finland för en avgörande match. Efter att Magnus Hellberg vaktat kassen i de två första matcherna i turneringen var det nu Love Härenstam som fick chansen i kassen för att göra debut i A-landslaget.

Härenstam fick kapitulera i första perioden när Ville Heinola sköt ett skott från blålinjen som styrdes in av Eemil Erholtz för att ge Finland ledningen i matchen. Finland såg ut att ha bra kontroll på matchen och stängde ner Sveriges anfallsförsök på ett bra sätt. 0-1 stod sig perioden ut.

Tre Kronor vänder och vinner mot Finland

I andra perioden var det dock Tre Kronor som tog över mer och också lyckades vända matchen. Kvitteringen kom efter en udda situation. Liam Öhgren kom från bänken och smög upp bakom en finsk back som inte hade koll att Öhgren var bakom honom. Öhgren snodde till sig pucken och passade till Karl Henriksson som sedan spelade tillbaka och Öhgren sköt då in 1-1.

Senare i perioden kom även ett ledningsmål när Tre Kronor fick chansen i powerplay. Erik Brännström spelade över till André Petersson som pricksköt in pucken bakom den finska målvakten Harri Säteri. Bara 41 sekunder senare utökade Sverige också ledningen efter en Växjökombination. Joel Persson lade pucken mot mål och Karl Henriksson höll sig framme och styrde in 3-1-pucken.

I tredje perioden lyfte sedan Finland upp sitt spel och tryckte på för att i första hand kunna reducera. Då klev Love Härenstam fram med flera starka räddningar för att se till att 3-1 stod sig. Tre Kronor drog på sig flera utvisningar i tredje perioden men ett starkt boxplay samt fint spel av Härenstam gjorde att Sverige kunde hålla tätt länge ändå. Till slut kunde Härenstam dock inte stå emot utan Finland reducerade till 3-2, men med bara 25 sekunder kvar. Det hände inget mer under slutsekunderna utan Tre Kronor kunde vinna med 3-2.

Tre Kronor vinner alltså Fortuna Hockey Games efter att ha segrat i alla tre matcher. Den här säsongen har Sverige vunnit nio av nio matcher i Euro Hockey Tour och tagit hem alla tre turneringar i Finland, Schweiz och Tjeckien. Går vi tillbaka även till förra säsongen har Tre Kronor alltså tolv (!) raka segrar i Euro Hockey Tour och har vunnit fyra turneringar i rad.

Nästa vecka avslutas EHT-säsongen när Beijer Hockey Games går av stapeln i Ängelholm, vilket blir det sista genrepet inför Hockey-VM i Schweiz.

Sverige – Finland 3–2 (0-1,3-0,0-1)

Sverige: Liam Öhgren, André Petersson, Karl Henriksson.

Finland: Eemil Erholtz, Roni Hirvonen.

Source: Sweden (all) @ Elite Prospects