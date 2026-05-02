Stenberg tokhyllas – efter nya succén: ”Bäst på isen”

JVM-stjärnorna fortsätter att ta för sig i Tre Kronor. Ivar Stenberg klev fram i 4-2-segern mot Tjeckien – och hyllades stort av SVT:s experter.

— Det är svårt att göra det Stenberg gör, men han har både skickligheten i skridskoåkningen och han har spelsinnet, säger Jonas Andersson i studion.

Ivar Stenberg slog till med ett vackert mål mot Tjeckien.

Foto: Martin Sekanina / Bildbyrån.

Ivar Stenbergs magiska säsong fortsätter. Efter en säsong i SHL med Frölunda där han gjorde 33 poäng på 43 matcher och vann ett JVM-guld med Sverige har han nu fått göra debut i A-landslaget. I första matchen blev det en succé med tre poäng direkt mot Schweiz.

Mot Tjeckien kom ett nytt mål.

Redan efter fem minuter bjöd han på ett nytt drömmål. Efter en fin uppåkning genom offensiv zon hittade han också nät med ett snärtigt handledsskott. Därmed var 1-0 till Sverige ett faktum. Det blev också den första periodens enda mål.

— Det jag imponeras av Stenberg är att han har så bra koll på var han har motståndarna, och medspelarna givetvis. Har man så bra koll på motståndarna när man kommer, då vet man vilken väg man kan hitta för att hitta öppna ytor. En del åker med pucken väldigt bra men krockar med folk höger och vänster, det gör inte Stenberg. Han krockar i princip aldrig med någon för hans tajming och split vision är på högsta nivå, säger SVT:s expert Håkan Loob i sändningen.

Mot Tjeckien klev 18-åringen alltså fram igen. Ivar Stenberg var också en av Sveriges bästa spelare över hela banan i den första perioden mot Tjeckien. Inte minst i spelet med puck tog den unga forwarden ett stort ansvar.

Något som imponerade på SVT:s Jonas Andersson.

— Det är ingen tillfällighet att han driver upp pucken och hittar så fina spel som han gör. Han är, i mitt tycke, bäst på isen i att transportera pucken i mittzon på att hitta utrymme. Det är svårt att göra det Stenberg gör, men han har både skickligheten i skridskoåkningen och han har spelsinnet. Det är det som är så häftigt med bra spelare, ju bättre spelare de får runt sig desto mer höjer de sig, och Stenberg är en sån, säger experten i studion.

Tjeckien kom sedan tillbaka in i matchen och kvitterade till 1-1 genom Jaroslav Chmelar. I den tredje perioden svarade sedan Sverige genom Isac Hedqvist som gjorde 2-1. Därefter kom även 3-1 sedan Ivar Stenberg spelat fram till Linus Karlsson som i sin tur hittade Viggo Björck som på ett öppet mål satte trean.

Det blev sedan proppen ur för Sverige och 4-1 kom av bara farten genom Erik Brännström.

Adam Klapka gjorde sedan matchens sista mål när han reducerade till 4-2 med drygt 20 sekunder kvar.

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects