Storseger för Djurgården i premiären av Svenska Cupen

Under tisdagskvällen inleddes Svenska Cupen U20.

Djurgården vinner Stockholmsderbyt i premiären med 6-2 mot AIK.

Max Lind blev tvåmålsskytt i Djurgårdens seger mot AIK i premiären av Svenska Cupen. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

För drygt en månad sedan meddelade Svenska Ishockeyförbundet att de lanserar en ny turnering för Sveriges bästa U20-lag. Svenska Cupen spelas med 19 av de 20 lagen i U20 Nationell och gruppspelet börjar nu i december medan ett slutspel spelas i januari.

Djurgården besegrar AIK i premiären av Svenska Cupen

Den här veckan inleds gruppspelet i Svenska Cupen U20 och under tisdagskvällen spelades de första matcherna i nya turneringen. Det bjöds på ett Stockholmsderby i premiären där Djurgården gästade AIK. ”Gnaget” tog ledningen i matchen redan efter 41 sekunder, men därefter tog det roliga slut för AIK.

Djurgården tog över matchbilden och stack ifrån tidigt. Efter tre mål, varav två i powerplay, gick DIF upp i en 3-1-ledning. Djurgården dödade sedan matchen med ett 4-1-mål i andra perioden och säkrade segern definitivt när 5-1 kom i början av tredje perioden. Segersiffrorna skrevs sedan till 6-2 för Djurgården som tog en bekväm vinst i premiären av Svenska Cupen.

Max Lind utmärkte sig i DIF-segern med 2+1. Även Leon Bjelkelöv Brunn var framträdande med 1+2 medan Hugo Lindell noterades för 1+1 i vinsten. Två NHL-draftade spelare blev även målskyttar i matchen. AIK-backen Gustav Sjöqvist, som valdes av Vegas Golden Knights i somras, gjorde AIK:s andra mål i matchen. För Djurgården nätade Arvid Drott, som blev tingad av Florida Panthers i sommarens draft, då han fastställde slutresultatet 2-6 i slutminuterna av matchen.

Parallellt under premiärkvällen i Svenska Cupen U20 möttes även Södertälje och Västerås i Scaniarinken. Trots att Södertälje vann skotten med hela 36-11 var det Västerås som vann matchen med hela 5-1.

