SIF lanserar U20-cup: ”Vår strävan att bli bäst i världen”
Svenska Ishockeyförbundet lanserar en ny turnering för sveriges bästa U20-lag. Gruppspelet ska hållas i mitten av december, medan slutspelet ska spelas i början av januari.
– Varje lag får minst fyra matcher ytterligare, under en tid på året då det är uppehåll i seriespelet, säger Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska Ishockeyförbundet.
Svenska Ishockeyförbundet lanserar en ny U20-turnering för landets bästa U20-lag. Svenska Cupen U20 ska hållas mellan den 10:e och 20:e december i år mellan 19 av de 20 lag som spelar i U20 Nationell. Ett slutspel ska sedan hållas i början av januari mellan finalisterna i de fyra grupperna.
– I år har vi endast tjugo lag i U20-herrserien, vilket är lägre än tidigare år. I vår strävan att bli bäst i världen, ser vi det som ett strategiskt viktigt steg att våra U20-spelare får fler matcher, på hög nivå, för att fortsätta ta steg i sin utveckling. Därför känns det både kul och viktigt att vi har fått till den här turneringen. Jag är också glad över att gensvaret från klubbarna har varit positivt, säger Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska Ishockeyförbundet.
Moras U20-lag är det enda som har tackat nej till turneringen, vilket gör att en av de fyra grupperna bara har fyra lag.
– Varje lag får minst fyra matcher ytterligare, under en tid på året då det är uppehåll i seriespelet. Det ser vi som väldigt positivt, i kombination med att man tävlar om en plats i ett finalspel som ökar tävlingsnivån ytterligare, säger Mike Helber.
Grupperna som deltar i Svenska Cupen U20
Grupp A:
Luleå HF
Skellefteå AIK
IF Björklöven
MoDo Hockey
Timrå IK
Grupp B:
Leksands IF
Brynäs IF
Örebro HK
Färjestads BK
Grupp C:
AIK
Djurgårdens IF
Södertälje SK
Västerås IK
Linköping HC
Grupp D:
HV71
Växjö Lakers HC
Rögle BK
IF Malmö Redhawks
Frölunda HC
