Djurgården valde att spela Linus Klasen, 39, i en match i U20 Nationell.

Nu straffas klubben med både med poängavdrag och böter av Svenska Ishockeyförbundet.

Djurgården straffas efter att Linus Klasen spelade i U20 Nationell. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det var för nästan två veckor sedan som Linus Klasen snörade på sig skridskorna för att spela i U20 Nationell för att komma igång igen efter skadan. Klasen fick däremot ett bakslag och skadan är nu värre än tidigare befarat.

Förra veckan kom sedan beskedet att Djurgården anmäldes av Svenska Ishockeyförbundet eftersom Klasen var för gammal för att spela i U20-serien. Djurgårdens sportslige ansvarige Niklas Wikegård slog sedan tillbaka och menade att de medvetet valde att spela Klasen trots att de vet om vad regeln säger.

– Vi tycker att det är fel. Vi gjorde ett medvetet val att låta honom spela mot Leksand ändå på söndagen för att prova reglerna lite grann. Vi förstår att man vill skapa en äldre juniorserie med bara tre 05or. Men där gjorde de en liten bom när man inte ger möjligheten till spelare som är äldre att få istid och komma tillbaka från skada, sade Wikegård i ett uttalande.

Så straffas Djurgården av förbundet

Nu har domen kommit från Svenska Ishockeyförbundet.

Djurgården straffas med poängavdrag i U20 Nationell och tvingas böta 25 000 kronor. Djurgården förlorade båda matcherna där Klasen spelade i U20 Nationell. I den andra matchen blev det 2-1 till Leksand efter förlängning men den matchen skrivs nu om till en 5-0-seger för Leksand och Djurgården går därmed miste om poängen som man fick i den matchen.

– Regeln är dålig, bestraffningen är dålig, men nu är det vad det är. Vi får acceptera och gå vidare, säger Niklas Wikegård till Aftonbladet om straffet.

Poängavdraget gör att Djurgården nu ligger näst sist i U20 Nationell Norra med fem poäng efter sex matcher. Linus Klasen är fortsatt långtidsskadad för Djurgården och det återstår att se när han kan vara tillbaka i spel igen.

Source: Linus Klasen @ Elite Prospects