Slår tillbaka efter tabben: ”Vi tycker det är fel”

Djurgården erkänner att de gjorde ett medvetet fel – och spelade Linus Klasen i U20-serien.

Men Niklas Wikegård tycker att reglerna är fel.

– Där gjorde de en liten bom, säger föreningens sportsligt ansvarige i en video på klubbens Instagram.

Wikegård om Linus Klasen-snackisen.

Foto: Bildbyrån

Djurgården avverkade två matcher i U20-serien i helgen, där Linus Klasen fick delta. Den 39-årige forwarden spelade alltså med och mot spelare drygt 20 år yngre än honom själv.

På måndagen kunde Aftonbladet uppdaga att Linus Klasens medverkande var otillåten.

– Vi får diskutera och se till att det inte händer igen, säger Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska Ishockeyförbundet tidigare under måndagen till tidningen.

”Vi hade missat det”

På sociala medier uttalade sig Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård på måndagen om situationen.

Att det inte längre är tillåtet med överåriga spelare i seriespel, det hävdar Wikegård att föreningen inte hade koll på.

– Vi hade missat att de hade tagit bort möjligheten för seniorer födda 04 och tidigare att spela i serien. Vi har några spelare som inte har fått så mycket speltid såsom (Hugo) Blixt och (Jakob) Ragnarsson och så vidare. De får inte spela i J20.

”Det är fantastiskt av en 39-årig spelare”

Vidare menar han att Linus Klasen, som ju spelade olovligt i helgen, har sagt själv att han ville spela de både matcherna mot Mora och Leksand i helgen.



Detta för att bli redo mot Frölunda.



– Det är fantastiskt av en 39-årig spelare. På lördagen hör vi en fågel som viskar att han inte får spela och att han är överårig. Vi får beskedet sent och matchen har börjat, vi börjar då leta information i serie- och träningsbestämmelser. Det är fel att spela Klasen, konstaterar Wikegård.

Föreningen har respekt för reglerna, menar han. Men..

– Vi tycker att det är fel. Vi gjorde ett medvetet val att låta honom spela mot Leksand ändå på söndagen för att prova reglerna lite grann. Vi förstår att man vill skapa en äldre juniorserie med bara tre 05or. Men där gjorde de en liten bom när man inte ger möjligheten till spelare som är äldre att få istid och komma tillbaka från skada.

Linus Klasen blev skadad mot Leksand och tros nu bli borta i minst fyra till sex veckor.