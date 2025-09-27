Bekräftar: Linus Klasens skada värre än befarat

Djurgården har fått klara sig utan Linus Klasen, 39, under säsongsinledningen.

För Hockeysverige bekräftar Robert Kimby att veteranens frånvaro lär bli långt längre än den först kommunicerade tiden.

– Han kommer att vara borta ett tag, om det blir två-, tre eller fyra månader det får vi se. Under den tiden kommer han inte att vara tillgänglig, säger han.

Robert Kimby om Linus Klasens bristning.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens Linus Klasen har dragits med en skada ett tag och valde att ställa upp i två U20-matcher mot Mora och Leksand för att spela sig i matchform.

Men det ledde till nya problem.

Efter att forwarden ådragit sig en bristning i armen i U20-matchen mot Leksand, kommunicerade föreningen att 39-åringen väntas bli borta i fyra till sex veckor. Men enligt Hockeysveriges uppgifter är Linus Klasens skada värre än befarat.

”Han kommer att bli borta ett tag”

Något som Robert Kimby nu bekräftar för Hockeysverige. Detta efter segern mot Timrå i SHL på lördagen.

– Nej, men det är som jag sagt efter förra matchen, det är en skada som krävs tas hand om, säger han och fortsätter.

– Han kommer att vara borta ett tag, om det blir två-, tre eller fyra månader det får vi se. Under den tiden kommer han inte att vara tillgänglig.

Djurgårdens tränare beklagar omständigheterna, men tycker att laget har visat att de har klarat sig bra hittills utan 39-åringen.

– Först och främst har vi spelat utan honom hittills här och nu blir det ingen större skillnad så. Det är så klart trist för oss och honom och det är en gubbe som försvinner som vi hade haft nytta av, då vi vet att det blir skador under säsongen. Vi har klarat oss helt okej än så länge och vi ligger gärna kvar i de tankarna ett tag till.

Linus Klasens comeback i spel visade sig dessutom vara otillåten, då överåriga spelare som han själv inte får spela i serien. Tidigare har Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård sagt att de gjorde ett ”medvetet fel” genom att spela honom.