Linus Klasen gjorde under helgen två matcher med Djurgårdens U20-lag – för att få matcherfarenhet efter en missad försäsong. Nu uppdagas det att Linus Klasens deltagande i U20-matcherna inte var tillåten.

– Vi får diskutera och se till att det inte händer igen, säger Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska Ishockeyförbundet till Sportbladet.

Linus Klasen. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Under helgen spelade Linus Klasen två matcher med Djurgårdens U20-lag, en mot Leksand och en mot Mora.

Nu står det klart att Linus Klasen inte fick spela med juniorlaget, då de enda överåriga spelarna som är tillåtna i U20 är spelare födda senast 2005. Klasen bidrog med en assist under de två matcherna, och Djurgården förlorade båda drabbningarna.

– Djurgården förlorade båda matcherna, så skadan är noll och vi får diskutera och se till att det inte händer igen. Jag tar mycket hellre den här diskussionen i september än i mars när vi är framme vid slutspel och kvalspel, säger Mike Helber.

Djurgården har anmälts

Enligt Sportbladet ska Magnus Mårtensson på Svenska Ishockeyförbundet ha upprättat en anmälan mot Stockholmsklubben.

– Jag stöder Magnus, för seriebestämmelserna är solklara och vi har jobbat med det här under en längre period. Alla klubbar har sett seriebestämmelserna och sagt ja till dem, säger Mike Helber.

Linus Klasen, som var tänkt för en comeback under tisdagens match mot Frölunda, drabbades av ett bakslag under helgens U20-matcher. Forwarden förväntas vara ur spel de närmsta veckorna.