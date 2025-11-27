”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leo Carlsson valde att flytta från Karlstad till Örebro. Men lillebror Noel väljer att spela vidare för moderklubben.

– Det är bra att han stannar i Färjestad, så han kan bo kvar hemma, säger Leo Carlsson.

Leo Carlsson om lillebror Noels val.

Foto: Simon Eld & Bildbyrån.

När Leo Carlsson lämnade Färjestad för Örebro, efter TV-pucken 2019, höjde många på ögonbrynen. Men när NHL-stjärnans lillebror, Noel Carlsson, nu stått inför samma val blev utfallet ett annat. Carlsson, som spelade TV-pucken för Värmland för en månad sedan, berättade då för hockeysverige.se att han beslutat sig att stanna i Färjestad.

– Ja, jag har bestämt mig. Det blir Färjestad. Det är kul. Det är skönt faktiskt. Jag passar in och har mycket vänner, så så det är jättebra.

Lillebror Carlsson var då tydlig med att han ville göra sin egen resa.

– Han (Leo) tycker att det är smart. Då har man nära hem och alltid mamma och pappa där i närheten. Man har tänkt på det såklart, men jag vill göra min egna resa också, och tänka på mig, och inte jämföra så mycket.

Leo Carlsson om brorsans val att stanna i Färjestad

När Leo Carlsson, idag superstjärna i Anaheim Ducks, på en pressträff i veckan pratade om Noels val stöttade han beslutet.

– Vi brukar inte prata så mycket om val, utan det är nog mest han och farsan som gör det. Men jag tror inte mamma hade älskat om han också drog från hemmet när han var 15, 16. Det är nog bra för morsans hjärta att han stannar, säger storebror Carlsson med ett leende.

Och trots att Leo Carlsson och Färjestad inte skildes åt som allra bästa vänner är han tydlig med att han tycker det är ett bra val av lillebror att stanna där.

– Det är bra att han stannar i Färjestad. Han kan bo hemma och det är en jättebra förening också.

Source: Leo Carlsson @ Elite Prospects