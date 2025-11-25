Leo Carlsson gör stor succé i Anaheim Ducks.

Samtidigt har han utgående kontrakt med klubben – och nu svarar han om framtiden.

– Det är så mycket business här borta, det är helt sjukt, säger Carlsson.

Leo Carlsson kan bli restricted free agent efter säsongen. Foto: Alamy & Bildbyrån (Montage)

Det har varit en höst att minnas för Leo Carlsson.

Under sin tredje säsong i NHL har det stora genombrottet nu kommit. 20-åringen har varit dominant för Anaheim Ducks och är sexa i NHL:s poängliga med 29 poäng på 22 matcher så här långt.

Nu ger Carlsson sin syn på succéhösten och vad som är hemligheten bakom framgången.

– Det är ju klart att man jobbar ju väldigt hårt på somrarna, det gör ju alla andra också såklart. Annars tycker jag att jag fick en ny energi i år också med nya coacher samtidigt som laget också har blivit mycket, mycket bättre. Det hjälper ju mig också i mitt spel, säger Leo Carlsson på en pressträff med svensk media och fortsätter:

– Sedan är det ett mycket roligare spel för mig tycker jag och jag får göra lite mer vad jag vill. Jag får ju spela väldigt mycket mer också eftersom att jag spelar boxplay och så också, då får man ju inte sitta på bänken lika länge. Det är nog väldigt mycket som spelar in skulle jag säga.

Leo Carlsson är med i toppen av NHL:s poängliga: ”Svårt att hålla det hela säsongen”

För Leo Carlsson ligger utmaningen nu i att hålla uppe formen och producera över tid.

– Det kommer ju vara svårt att hålla det här hela säsongen. Det var också mitt mål inför säsongen att jag skulle vara mer jämn. Det är mitt mål nu också att bara fortsätta som jag har gjort nu och inte sjunka för mycket, säger han.

I skrivande stund ligger Carlsson alltså sexa i NHL:s poängliga. Supertalangen menar att han inte aktivt följer hur han ligger till, men att han ändå är medveten om det. Det är däremot en motivation att kunna vara så högt upp som möjligt.

– Det är klart att det hade varit kul att stanna kvar där uppe. Sedan är det inget som jag kollar upp efter varje match liksom. Det är mer att man, alltså jag är ju inne på min telefon lite för mycket, och då ser man ju allting automatiskt på Instagram utan att behöva kolla upp det. Då kan jag se hur det ser ut, men det är ingenting som jag går in och kollar fem minuter efter matchen. Sedan är det klart att man ser det på tv:n mycket också, men det är ingenting som jag kollar för mycket på.

Leo Carlsson har gjort stor succé under hösten. Foto: Darren Yamashita-Imagn Images

Har utgående kontrakt med Anaheim Ducks: ”Får vänta med det”

Samtidigt som Leo Carlsson briljerar på isen och livet leker i Kalifornien löper hans rookieavtal med Anaheim ut. Treårskontraktet som skrevs efter NHL-draften 2023 på väg mot sitt ände. Efter säsongen behöver Carlsson ett nytt kontrakt med Ducks för att inte bli restricted free agent.

Än har det dock varit tyst om förhandlingarna men med tanke på succén under starten av säsongen har han satt sig i ett väldigt bra förhandlingsläge. Tidigare har det rapporterats att Carlsson och Anaheim bara har haft ”lösa samtal” och att båda parterna är beredda att avvakta med förhandlingarna.

Hur ser du på situationen med att kontraktet löper ut, har ni inlett förhandlingar?

– Jag tycker ändå att det har gått bra för mig att inte tänka på det. Sedan har det ju gått bra och då är det ju också enklare att inte tänka på det. Jag är också nöjd med mig själv att jag inte har tänkt på det så mycket. Det är något som min agent egentligen inte har snackat så mycket med mig än om, utan det är något som man får vänta lite med tror jag. Det är så mycket business här borta att det är helt sjukt. Jag hänger inte riktigt med på vad som händer. Det är något som man får vänta med, tror jag, säger Leo Carlsson.

Source: Leo Carlsson @ Elite Prospects