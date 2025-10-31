När Leo Carlsson lämnade Färjestad för Örebro, efter TV-pucken, höjde många på ögonbrynen. Nu när NHL-stjärnans lillebror, Noel Carlsson, stått inför samma val landar det i en annan väg.

– Ja, jag har bestämt mig, berättar 15-årige backen (!) för hockeysverige.se.

Noel Carlsson och Leo Carlsson. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



”Jag har fått veta i efterhand att Färjestad ville ha mig, men just då… innan TV-pucken… då var de inte på mig alls”



Så lät det i Expressen i oktober 2021 efter att Leo Carlsson gått från att inte bli erbjuden en plats på Färjestads hockeygymnasium till att SHL-debutera för Örebro, två år senare.



Nu är det dags för lillebror Noel Carlsson att göra samma val.



Efter att Värmland vunnit sin placeringsmatch mot Norrbotten, under slutspelet i Kalmar, möter hockeysverige.se den unge backen.



– Ja, jag har bestämt mig. Det blir Färjestad. Det är kul, säger 15-årige talangen och fortsätter om hur det är att spela i Karlstad-klubben.

– Det är skönt faktiskt. Jag passar in och har mycket vänner, så så det är jättebra.



Vad tycker brorsan om ditt val?

– Han tycker att det är smart. Då har man nära hem och alltid mamma och pappa där i närheten, säger Noel och fortsätter kring om han tänkt på den resa som Leo gjorde, via Örebro.

– Ja, man har tänkt på det såklart, men jag vill göra min egna resa också, och tänka på mig, och inte jämföra så mycket.

Gör inte som Leo: ”En offensiv och defensiv back”

Detta är dock inte den enda stora skillnaden mellan Noel Carlsson och storebror Leo. Färjestads-löftet har nämligen valt att istället gå i pappa Kenneths fotspår.



– Han har också varit back. Och sen gillar jag det defensiva spelet mycket, att tacklas och så, säger Noel om valet.

– Jag gillar Moritz Seider offensiva och defensiva spel. Han kan stå upp, men kan ändå leverera passningar, fortsätter han om idoler, utöver brorsan.



Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Jag är en offensiv och defensiv back som kan tacklas och ha spelsinne.



Leo är center och forward. Hur mycket inspiration har du tagit av honom?

– Det har ändå varit mycket. Vi har hjälpt varandra mycket på skottrampen hemma. Sen har jag fått mycket av spelsinnet av honom, hur han ser planen.

– Han tycker det är kul såklart (att Noel är back). Vi möter varandra ofta hemma, ute på gatan.



Du vinner inte där än?

– Nej, den tar han, men snart så…



Vad säger han om att du spelar TV-pucken nu?

– Han tycker bara att jag ska gå ut och njuta. Han kom ju inte vidare till slutspel så han är lite avundsjuk kanske.

Leo Carlsson i SHL-debuten mot Frölunda 30 september 2021. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Drömmer om NHL: ”Alltid roligt att följa med och kolla”

Drömmarna finns samtidigt där även hos Noel. Något som bara växt av att få vara på is med NHL-spelare och följa med till draften.



– Det är alltid roligt att följa med och kolla. Det är cool atmosfär där borta. Jag har varit på tre matcher. Vi var där i julas. Det var coolt att se hur fort det går, säger Noel och fortsätter om att träna med sådana som Jesper Bratt, tillsammans med brorsan.

– Det har varit jättecoolt, farten och allting… det är bara roligt att se dem.



Vad har du tagit med dig från det?

– Hur de är. De är trevliga och sätta mot alla. Det tycker jag är bra.



Hur mycket kontakt har du med Leo när han spelar matcher i NHL och Anaheim Ducks?

– Det är lite svårt att ha kontakt när tiderna är annorlunda i USA, men han ringer ibland. Vi snackar mycket efter matcher och han kollar på lite matcher också, så det är kul.



Är drömmen att nå dit även för dig?

– Ja, drömmen är såklart NHL. Det är första. Sen kanske att få lite speltid nu i U18. Sen får vi se hur det går efter det.

Source: Noel Carlsson @ Elite Prospects