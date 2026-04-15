Gidlöfs adept i Leksand: ”Vi har ungefär samma resa”

Med en resa och spelstil som påminner om Marcus Gidlöf lyfts Viggo Tamm som nästa stora målvaktshopp i Leksand. NHL-draft och seniordebut väntar, men först: U18-VM.

Viggo Tamm, Leksand, innan resan till U18-VM med Småkronorna. Foto: Simon Eld, Bildbyrån och Chris Hawelka (montage).

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

”Fortsätter han i den här riktningen har han verkligen framtiden för sig för att, om han vill, spela i ett A-lag här eller ta sig över till NHL.”

Med Marcus Gidlöfs signatur har Leksand säkrat upp sin målvaktssida inför året i Hockeyallsvenskan. Men där bakom finns även de som trycker på rejält. Ovanstående ord kommer från Gidlöf själv, och syftar på 17-årige Viggo Tamm, nyligen uttagen till U18-VM med Småkronorna.

– Ja, nej… det var lite mycket ”glaze” kanske, men lite håller jag väl med, svarar Tamm när hockeysverige.se träffar honom dagen innan flygresan till Slovakien.

– Det är en målvakt och person jag ser upp till mycket. Jag har bollat med honom och lärt mig mycket från honom, så det är väldigt roligt, fortsätter han om orden.

Tamm är, likt Gidlöf, från Dalarna. Men det finns även flera likheter, inte minst i resan, rörligheten och storleken. I det sistnämnda står den unge burväktaren nu listad som 195 centimeter.

– Ja, vi har ungefär samma resa genom juniorlagen och upp, så jag kollar på vad han gör, och vad han gör annorlunda mot mig för att försöka lära mig så mycket som möjligt, säger 17-åringen och fortsätter om betydelsen att ha den förebilden som visar vägen.

– Det är såklart viktigt. Han hjälper mig mycket på och utanför isen, och är någon man kan prata med.

Beskriv vardagen där uppe i Leksand, för det känns som att det är en styrka, att man hjälps åt oavsett ålder?

– Ja, jag har bott där hela livet, så det är många bekanta ansikten man ser varje dag. Det är en gemenskap, folk vill varandra väl.

Småkronornas etta i U18-VM? ”Något jag kämpat för länge”

Vad Marcus Gidlöf aldrig fick vara med om var dock ett U18-VM. Den landslagsresan tog nämligen fart lite senare, efter att han, i Tamms ålder, gjort sina första matcher på U20-nivå. Tamm fick chansen i U20 redan som U17-spelare, och följde i år upp det med ett genombrott som gjort honom till en av landets främsta i sin kull.

– Det har varit en väldigt rolig säsong, och lärorik. Det är många nya erfarenheter som jag har med mig, och jag tycker att jag går in i det här med en bra känsla, säger Tamm om U20-säsongen som slutade i ett semifinaluttåg mot Djurgården.

– Det ska bli spännande och roligt. Det är något jag har kämpat för länge, så det ska bli väldigt roligt att spela, fortsätter han om U18-VM.

Blir Viggo Tamm Sveriges etta i U18-VM 2026? Foto: Chris Hawelka.

Av de uttagna målvakterna är Tamm även den som fått vakta buren flest gånger under landslagsåret. Något som talar för en chans på den stora scenen.

– Det har varit en stor ära – och väldigt utvecklande för mig också, säger han om den stora rollen och fortsätter om målvaktskampen.

– Alla här är väldigt duktiga. Jag tror att alla vi tre målvakter kommer att tävla för att få spela mest, men även pusha varandra utanför isen. Det kommer att bli sjukt roligt.

Vad hade det betytt att ta en medalj i en sådan stor internationell turnering?

– Väldigt coolt stort. Det är något man hade tagit med sig hela livet såklart. Det är en väldigt tajt grupp, så jag tror att vi kan gå hela vägen.

Kan väljas tidigt i NHL-draften: ”Gillar Rangers”

Mästerskapet blir även en chans för 17-åringen att visa upp sig ordentligt för scouter inför NHL-draften 2026. Viggo Tamm har, till dess, nämnts som ett spännande alternativ både med sin storlek och rörlighet, och ser ut att kunna gå högt bland målvakterna.

”Med den storleken och den utvecklingen han har haft… han har många egenskaper som gör honom intressant”, sade en NHL-scout till hockeysverige.se i december.

– Det är väldigt spännande såklart, och roligt att få uppleva allt det här, svarar han själv om NHL-draften.

– Jag har ingen riktig känsla på så sätt än, men det hade varit väldigt kul om det hände såklart, fortsätter han om att väljas tidigt.

Finns det någon klubb du gillat lite extra i NHL?

– Jag gillar New York Rangers, men det är mycket tack vare Henrik Lundqvist. Jag är inget superfan kanske, men jag har kollat mycket på dem. Det är Henke och Jacob Markström som jag har tittat mycket på, skulle jag säga. Henke för att han är den bästa svenska målvakterna genom tiderna. Markström har jag gillat att kolla på lite på senare år för att vi är ungefär lika långa, så jag försöker kolla lite på vad han gör också.

Det bästa av två världar: Storlek och rörlighet

En nyckel i utvecklingen scouterna pratar om är rörligheten – i kombination med storleken. Det bästa av två världar helt enkelt.

– Jag tycker att jag har utvecklat mycket i att vara påkopplad och hjälpa mina utespelare också, att kommunicera. Men det är mest skridskotekniken, säger Viggo Tamm om vad som tagit honom dit han kommit idag.

Hur har du jobbat för att få fram båda delar i ditt spel?

– Det är mycket ”gnugg” egentligen, att träna mycket på det. Då blir man bättre på det.

Marcus Gidlöf har blivit en mentor för Viggo Tamm. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Har du alltid haft storleken med dig?

– Jag har alltid varit långt. Men sen växte man väl extra mycket för någon sommar sedan, skrattar han.

Vad känner du själv att du vill utveckla mest nu?

– Jag vill fortsätta ta steg i allting egentligen, men det är väl att fortsätta utveckla skridskotekniken, bli ännu snabbare och köpa mig ännu mer tid hela tiden för att få bättre förutsättningar.

– Jag trivs väldigt bra med min nuvarande målvaktstränare, Filip Myrskog. Vi är väldigt tajta, han vill mitt bästa och jag vill hans bästa. Det funkar jättebra med honom, tillägger löftet.

Flåsar Gidlöf i nacken: ”För att vara redo året efter kanske”

Vid ett tillfälle, i oktober, satt Viggo Tamm med på bänken i SHL. Men till nästa säsong kan lite mer av en öppning komma bakom Gidlöf och Robin Christoffersson.

– Det är bara att fortsätta jobba på i U20 och sedan tävla för att kunna vara redo till året efter kanske, säger han om förhoppningarna för 2026/27.

– Såklart hade det varit väldigt coolt. Man har alltid kollat på A-laget, så det har varit väldigt ärofyllt såklart, fortsätter han om en chans i A-laget.

Det kanske är svårt att flytta på ”Mackan”?

– Ja, det är tufft. Han är duktig, skrattar Tamm.

Känner du själv att den finns där, den potentialen som han pratar om för spel i NHL?

– Såklart drömmer jag om det. Jag gör allt för att det ska kunna hända och jobbar på det varje dag. Jag vill komma dit, avslutar målvaktslöftet.

Source: Viggo Tamm @ Elite Prospects