Viggo Björcks hälsning till Småkronorna – efter ”avstängningen”

Viggo Björck ”stängdes av” från spel i U18-VM men spelar nu i stället med Tre Kronor.

Då skickar han en hälsning till Småkronorna i deras jakt på VM-guldet.

– Jag har kollat på varenda match. Det är bara att spöa Tjeckien och kamma hem det, säger Björck till hockeysverige.se.

Viggo Björck följer Småkronornas guldjakt på distans. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån & SVT/Skärmdump

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var minst sagt omtalat när Viggo Björck stoppades från spel i U18-VM på grund av att han valde att stanna kvar och spela USM-finalen med Djurgården. Björck var sedan med och ledde DIF till ett andra raka USM-guld och hade hunnit vara spelklar till premiären i U18-VM, men stoppades ändå av Svenska Ishockeyförbundet.

I stället har det 18-åriga storlöftet fått chansen i Tre Kronor. Han blev uttagen i truppen till Fortuna Hockey Games som inleddes med en match i Husqvarna Garden, som Sverige vann med hela 8-1 mot Schweiz, under torsdagskvällen. Björck utmärkte sig direkt och blev målskytt i Tre Kronor-debuten.

Hur tycker du att det gick i debuten och att nivån var att spela med Tre Kronor?

– Jo, men det är väl lite snäpp upp från när jag spelade med J20 som jag kommer från senast. Jag tycker att det blir bättre efter första perioden och att man växer in i matchen, säger Viggo Björck till hockeysverige.se.

Viggo Björck om U18-VM: ”Tror det blir guld”

Med lite distans till det hela, hur ser du i dag på att du får vara med och spela med Tre Kronor i stället för att spela U18-VM?

– Det var en svår situation men… Jag hade jättegärna spelat U18-VM också. Sedan fattar jag förbundet också att det blir lite strul. Det är en svår situation, men jag följer fortfarande deras matcher och hejar på dem.

Småkronorna hade ett svajigt gruppspel med förluster mot både Tjeckien (1-2) och USA (1-9). Det innebär att de fick tuffast möjliga motstånd i kvartsfinalen, nämligen Kanada. Där stod de svenska U18-killarna dock för en heroisk insats och vann med 4-2 för att gå vidare till semifinal. I semin, som spelas under fredagskvällen, väntar en repris mot Tjeckien där en finalplats står på spel.

Viggo Björck har följt Småkronornas framfart i Slovakien hemifrån.

– Jag har kollat på varje match. De gjorde en otroligt bra match senast här mot Kanada. Det var en stark match att vinna. Nu är det bara att spöa Tjeckien i morgon (läs i dag) och sedan kamma hem det.

Hur går det för dem, blir det guld?

– Ja, det tror jag, svarar Viggo Björck snabbt.

