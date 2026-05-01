Nyttjar klausul – efter uppgifterna

Hugo Gabrielson har tidigare jagats av SHL-klubbar. Nu meddelar Nybro att backen valt att nyttja en klausul för att lämna.

– Han har verkligen förtjänat att gå vidare i sin karriär, säger sportchef Mikael Aaro om avskedet.

Hugo Gabrielson lämnar Nybro. Foto: Bildbyrån.

23-årige Hugo Gabrielson kommer inte att blir kvar i Nybro till 2026/27. Beskedet kommer dagen efter Valborgsmässoafton, och det av förklarliga skäl. Klubben bekräftar nämligen att backen nyttjat en klausul i sitt kontrakt för att få lämna.

– Hugo har tagit stora kliv hos oss och varit mycket viktig under sina två säsonger i föreningen. Jag vill tacka Hugo för allt han gjort för Nybro Vikings, önska honom stort lycka till. Det finns inga hardfeelings alls utan jag är glad för hans skull och han har verkligen förtjänat att gå vidare i sin karriär. Det är även ett bra kvitto för oss som förening att vi har en bra verksamhet, säger sportchef Mikael Aaro om avskedet.

Där uppges Hugo Gabrielson hamna

Det är inte heller särskilt överraskande att detta kommer nu. Det har tidigare rapporterats om intresse från SHL-klubbar och Barometern skrev i mitten av april att flyttlasset bär av till finska Liiga.

– Jag vill verkligen passa på att tacka Nybro Vikings för att jag fått vara en del av klubben de två senaste åren. Känslan har varit som en stor familj hela vägen från kontoret ned till spelare, ledare, materialare och folk man träffar på stan! Just det familjära i organisationen är vad som definierar Nybro för mig och något jag kommer bära med mig länge, säger spelaren själv.

Under 2025/26 blev det 32 poäng under grundserien.

