Viggo Björck kommer inte till spel för Sverige i U18-VM. Småkronornas stora stjärna kommer att slutföra säsongen med Djurgården – och diskvalificerar sig därmed för spel i turneringen.

Nu berättar förbundskapten Johan Rosén om situationen.

— Någonstans har han diskvalificerat sig från att spela VM, de besluten har inte jag fattat. Jag har haft jättebra samtal med Viggo, säger han till Hockeysverige.se.

Viggo Björck och Johan Rosén. Foto: Bildbyrån (montage).

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Småkronorna har samlats för att spela U18-VM. Under tisdagen kom stora delar av laget dit, i vad som är förberedelserna inför deras största turnering i livet. Samtidigt har det under dagen varit en hel del skriverier om laget. Och inte minst om frånvaron på en av Sveriges största stjärnor.

Viggo Björck kommer nämligen inte till spel i turneringen. Det efter att han har valt att spela klart USM-slutspelet med Djurgården.

Det är totalt sju VM-spelare som är inblandade i finalen mellan Frölunda och Djurgården. Sex av dem kommer att ansluta under onsdagsmorgonen. Men där supertalangen, som har vunnit JVM-guld och imponerat i SHL, alltså inte gör det.

— Jag tycker att det är superolyckligt. Självklart hade Viggo hjälpt oss, men nu är situationen som den är. Det är bara för mig att anpassa mig över den situationen. Det är över mitt huvud, säger förbundskapten Johan Rosén på Arlanda.

Märkliga schemaläggningen: ”Försökt få till en ändring”

Att spelare missar U18-VM på grund av långa slutspel med A-lagen är inget nytt. Det händer titt som tätt att några får lämna återbud till turneringen. Förra året anslöt till exempel Anton Frondell till U18-VM-laget samma dag som premiären efter att Djurgården säkrat avancemanget.

Anton Frondell åkte över till U18-VM sent förra året.

I år är det nu USM-slutspelet som spökar, där den sista matchen (en eventuell match fem) tar slut dagen innan U18-VM-premiären.

— Det är ett beslut som fattades för ett år sedan. Med tävlingsnämnden och alla SHL-föreningar där alla godkände den här lösningen, att det skulle bli den här krocken. Och jag har påtalat det under åren och kanske försökt att få till någon förändring. Jag förstod att nånting kan hända, det är synd om grabbarna. Tyvärr har alla klubbar gått med på det här.

Är det här spelschemat SHL-klubbarnas beslut, alltså?

— Ja, och föreningarna i U20 Nationell. Alla klubbar har godkänt det här.

Anledningen till att Viggo Björck inte är med i U18-VM

Då var det sagt att om landslaget spelar samtidigt – ja, då ska talangerna prioritera landslaget. Det är just den regeln som nu ställer till det. För om en potentiell U18-VM-spelare nu väljer klubblaget före, då blir den spelare automatiskt inte tillgänglig för landslaget.

— Precis, om det blir en krock går landslaget före och då åker man och spelar.

Elton Hermansson i MoDo.

Det här är också varför en spelare som spelar i ett SM-, eller allsvenskt slutspel, kan ansluta senare. För då finns inte den här regeln och spelaren blir därmed inte indisponibel. Därför kunde Anton Frondell ansluta sent förra året. På samma sätt hade även Elton Hermansson kunnat ansluta till Småkronorna längre fram även om MoDo gått till final.

Går det inte att göra ett undantag för en sån som Viggo?

— Det kanske går att göra. Samtidigt tycker jag att, det är sex andra spelare också, då måste de få spela också. Då ska vi åka ner med 13 man. Vi har bokat träningsmatcher mot Kanada och Lettland. Då kanske jag skulle velat ha sex, sju gubbar extra med mig på campen. Ska de gubbarna komma ner och spela camp och vara support. Om nån av dem gör det bra då kanske de tar någons plats och så får de vara hemma och spela SM. Det är en jätteolycklig situation, alla är förlorare på det.

”Diskvalificerat sig från att spela VM”

Även i Finland har en spelare blivit diskvalificerad från att representera landslaget. Oscar Hemming, som är en av deras största stjärnor, kommer nämligen inte till spel i turneringen. Det på grund av en dispyt med finska förbundet och IIHF.

Hur ser du på en situation där så unga spelare blir ”avstängda” från sina landslag?

— Jag vet inte om Viggo är avstängd från landslagsspel. Någonstans har han diskvalificerat sig från att spela VM. De besluten har inte jag fattat. Jag har haft jättebra samtal med Viggo under den här sista veckan.

För Sverige väntar nu ett U18-VM utan Viggo Björck. Där Johan Rosén med stab nu har en annan situation framför sig än de hade tänkt sig.

Just nu är det inte aktuellt med någon ersättare till truppen, även om det finns en plan B.

— Vi hade med ”Micke” (Mikael Kim) som en lite extra. Med tanke på att Elton skulle kanske spela final i allsvenskan. Men nu vann Karlskoga mot MoDo så att då blev han tillgänglig. Då har vi rätt antal, just nu. Jag har en spelare i pipen som är redo.

