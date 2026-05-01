Här är Tärnströms val – efter AIK

Både Mora och Västerås har uppvaktad Oliver Tärnström efter avskedet i AIK. Nu har 23-åringen tagit sitt beslut.

Oliver Tärnström byter AIK mot Mora. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

Det blev aldrig riktigt den återkomsten både AIK och Oliver Tärnström hade hoppats på. Därmed kom beskedet tidigare i veckan att den 23-årige centern gjort sitt i tröjan för denna gång. Expressen uppgav sedan inom kort att både Mora och Västerås visat intresse, men att Dala-laget låg närmast till hands.

Nu har Mora IK presenterat den SHL-testade spelaren på ett ettårskontrakt.

– Vi är glada över att Oliver valt att ta nästa steg i sin karriär hos oss. Han är en mångsidig spelare som kan användas både som center och ytterforward. Oliver är en smart spelare med hög arbetskapacitet och en stark vilja att bidra över hela isen, säger huvudtränaren Oscar Dahlgren på lagets sajt.

En chans till nytändning

Oliver Tärnström är delvis fostrad i Lugano, under pappa Dicks tid där, men det är AIK som varit hans hem under längst tid. Han debuterad i A-laget redan 2019/20, men försvann senare vidare till Rögle för att försöka slå sig in i SHL.

Via Tingsryd och en uppflyttning med Brynäs blev det till slut en återkomst i ”Gnaget” inför 2024/25. Första året bjöd på final, men endast en poäng efter grundseriens 24. Under 2025/26 producerade Tärnström sedan endast tio poäng (4+6).

Nu får den fortfarande unge centern en chans till nytändning i Dalarna.

