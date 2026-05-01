2006 är det mest framgångsrika landslagsåret som Tre Kronor har upplevt. Det understryks när VM-guldlaget ’06 röstades fram till det mest Legendariska Lagbygget i Beijer Byggmaterials stora omröstning under våren. Få spelare är lika förknippade med Tre Kronor som Jörgen Jönsson, legendaren som vann inte mindre än tre tunga titlar inom loppet av tre månader 2006.

Kenny Jönsson, Anders ”Pudding” Weiderstål och Jörgen Jönsson under firandet efter VM-guldet i Riga 2006. Foto: Bildbyrån

Som stolt sponsor till Tre Kronor har Beijer Byggmaterial – med hjälp av dig som supporter – genomfört en omröstning för att besvara frågan om vilket som är Tre Kronors mest legendariska VM-lagbygge.

I veckan kablades resultatet av omröstningen ut på Hockeysverige.se:s Instagramkonto. VM-laget från 2006 tog en klar seger i finalen mot 2018 års guldlag efter en två månader lång kamp med kvartsfinaler och semifinaler, där åtta lag kokades ned till en vinnare.

– Hela Beijer Byggmaterial vilar på idén om ett starkt lagbygge där alla bidrar.

I centrum för VM-laget 2006 stod en viss Jörgen Jönsson. Den nu 53-årige skåningen, som tagit plats i Sam Hallams ledarstab inför stundande hockey-VM i Schweiz, hade några av hockeyhistoriens mest lyckosamma månader 2006 – vilka avslutades med guldet i den lettiska huvudstaden Riga.

– Man måste ju tänka efter, det är ju länge sedan, och (Nicklas) Bäckström var ung. Bara det säger något – han är ju gammal nu för tiden, och där var han ung, skrattar Jönsson apropå att en då 18-årig ”Bäckis” ingick i Tre Kronors vinnarlag.

Tre Kronor slog Tjeckien i VM-finalen 2006

20 år senare kan det konstateras att Bengt-Åke Gustafssons vinnartrupp innehöll en hel del starka profiler. Inte minst från NHL, då Tre Kronor fick loss stjärnkvartetten Niklas Kronwall, Henrik Zetterberg, Johan Franzén och Mikael Samuelsson från Detroit Red Wings.

– Det är klart att det var ett bra lag. Det gjorde ju susen att det kom fyra samspelta Detroit-killar från samma klubb och förstärkte. Det var häftigt, det kittlade till och var lite kul, minns Jörgen Jönsson.

Tre Kronor blev bättre ju längre turneringen led. De utklassade USA med 6–0 i kvartsfinalen innan de ställdes mot Kanada i vad som blev en stenhård semifinal. Sverige vann med 6–5 mot ett kanadensiskt lag med en då 18-årig Sidney Crosby i laget.

– Det var den tuffaste matchen. En tuff och tät match – en kul match. Och häftigt att möta Crosby tidigt i karriären, precis som det var häftigt att möta Ovetjkin och den typen av spelare. De är ju rätt hyfsade (skratt).

Finalen mot Tjeckien blev inte alls lika svår som semifinalen. Tre Kronor kontrollerade matchen och vann med klara 4–0 efter att Jörgen Jönsson gjort ett av målen.

– Det var en riktigt stark prestation och vi var mycket bättre än tjeckerna.

Jörgen Jönssons 2006: OS-, SM- och VM-guld!

Jönsson fick därmed lyfta VM-pokalen två månader efter att ha varit med och vunnit OS-guld i Turin – och drygt en månad efter att ha vunnit SM-guld med Färjestad. En helt osannolik trippel.

– Jag tror ju att jag är ensam om att vinna inhemskt guld samt OS- och VM-guld samma säsong. Det är ju väldigt få länder som har vunnit OS och VM samma år, för det första. Sedan ska man dessutom ha adderat ett inhemskt guld, säger Jörgen Jönsson.

Han tror också att OS-guldet banade väg för de andra framgångarna den våren.

– Det är ju februari, april och maj – det är fantastiskt. Att åka iväg till OS och komma hem med medalj, och sedan ta med sig den känslan till Karlstad och spela SM-final och vinna där. Och sedan åka iväg och ha chansen att vinna igen. Det är jäkligt bra, säger han.

– De här Detroit-killarna, jag, Kenny … Det var ju flera stycken som fick vara med i båda turneringarna och vinna. Det skapar också ett band emellan oss. När vi väl kom på plats kände vi alla att det här kan vi göra igen.

Att stå sida vid sida med just lillebror Kenny Jönsson är en av höjdpunkterna i Jörgen Jönssons framgångsrika spelarkarriär.

– Det är fint att vi har fått vara med om sådana stora höjdpunkter tillsammans. Det är fina minnen vi har att ta med oss och som man kan se tillbaka på med glädje i efterhand.

Fakta: Jörgen Jönsson

Född: 29 september 1972 i Ängelholm.

Klubbar: Rögle BK, Färjestad BK, New York Islanders och Anaheim Ducks.

Meriter i urval: Två OS-guld, två VM-guld, fem SM-guld, invald i IIHF:s och Sveriges Hall of Fame samt flest matcher för Tre Kronor (285) i landslagets historia.

Köp din biljett till Beijer Hockey Games – och hylla vinnarna!

Den 7–10 maj är det äntligen dags för Beijer Hockey Games i Catena Arena i Ängelholm. Missa inte hyllningen av det vinnande lagbygget i samband med Legends-matchen den 8 maj klockan 18.00. Köp dina biljetter här: swehockey.propublik.se/beijerbygg

Tre Kronors VM-guldlag 2006

Målvakter

Daniel Henriksson

Johan Holmqvist

Stefan Liv

Backar

Andreas Holmqvist

Per Hållberg

Magnus Johansson (A)

Kenny Jönsson (C)

Niklas Kronwall

Ronnie Sundin

Mattias Timander

Forwards