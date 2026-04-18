Djurgården är USM-mästare för andra året i rad.

De vinner finalen med 3-0 i matcher efter en uppvisning av Viggo Björck i kvällens avgörande final.

Viggo Björck och Djurgården fick fira ett USM-guld för andra året i rad. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Djurgårdens IF försvarar sin USM-titel i ishockey.

Förra året vann de mot Skellefteå i finalen och i år besegrar de Frölunda för att säkra guldet. Djurgården vann båda matcherna i Göteborg, med 3-2 samt 2-1 efter sudden, för att skaffa sig matchboll i dagens tredje final i Stockholm. Det var då inget snack om saken utan Djurgården gick på knock för att säkra titeln på hemmaplan.

Redan efter 58 sekunder tog DIF ledningen genom Hugo Lindell och bara ett par minuter senare kom 2-0-målet genom Liam Redstedt. I slutet av första perioden var det sedan stortalangen Viggo Björcks tur att kliva in i finalen.

Viggo Björck hade show i finalen

Björcks val att spela i U20-finalen har varit omtalat då förbundet valde att stoppa honom från spel i U18-VM för att han valde att stanna kvar och spela finalen med Djurgården, i stället för att resa med Småkronorna till Slovakien i onsdags.

Viggo Björck hade ”bara” noterats för 0+1 under de två första matcherna i finalen mot Frölunda. Men i kvällens match klev han verkligen fram. Han satte 3-0 själv i spel fem-mot-tre. I andra perioden spelade han fram till tre raka mål. Björck spelade fram till 4-0 som gjordes av Arvid Drott samt Max Linds 5-0-mål och 6-0-målet av Theo Stockselius.

Djurgården hade alltså i princip redan säkrat guldet genom att ha ledningen med 6-0 efter två spelade perioder. I tredje perioden fyllde de sedan på när Liam Redstedt satte 7-0 med sitt andra mål i matchen. Slutresultatet skrevs sedan till 7-1 efter ett sent tröstmål för Frölunda av Viktor Olihn.

Viggo Björck och Theo Stockselius klev fram och var poängbäst i den avgörande finalen med 1+3 vardera. Sedan var det flera spelare som gjorde två poäng, Liam Redstedt med 2+0, Max Lind som gjorde 1+1 och sedan stod Bobo Tyche och Isak Jakobsson båda för 0+2 i segern. Målvakten Hugo Severgårdh fick inte hålla nollan efter Frölundas sena mål men räddade 31 av 32 skott i segern.

Djurgården klättrar på listan över flest USM-guld

Djurgården är därmed USM-mästare för sjätte gången i historien. Med det kliver de upp jämsides med Färjestad och HV71 som också har sex guld. Mesta mästarna Frölunda fick se sig besegrade i årets final men är ändå bäst genom tiderna med sina tio guld. Där bakom kommer MoDo med åtta titlar och Leksand med sju guld på U20-nivå i historien.

Djurgården är dock det första laget på tio år att vinna USM-guld två år i rad. Det senaste laget att lyckas med bedriften var också Djurgården när de vann guld både 2015 och 2016.

Djurgården − Frölunda 7−1 (3-0,3-0,1-1)

Djurgården: Liam Redstedt 2, Hugo Lindell, Viggo Björck, Arvid Drott, Max Lind, Theo Stockselius.

Frölunda: Viktor Olihn.

Source: Djurgårdens IF U20 @ Elite Prospects