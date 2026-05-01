Backlöftets val – lämnar Rögle

Eric Bürger var utlånad till Almtuna under hela den gångna säsongen. Nu lämnar den 20-årige backen Rögle – för Finland.

– Jag ser verkligen fram emot att få honom till Vasa, säger huvudtränare Lauri Mikkola.

Eric Bürger lämnar Sverige och Rögle.

För att förbereda sig för det där riktiga klivet upp på seniornivån har Eric Bürger varit utlånad under större delen av sin tid i Rögle. Ändå står det nu klart att den 20-årige backen lämnar inför 2026/27. Expressen kom med uppgifter om flytten till Finland i slutet av mars, och nu är den bekräftad.

Vallentuna-produkten skriver på ett tvåårskontrakt med Liiga-klubben Vasa Sport, och får därmed ännu ett äventyr efter det här senaste året i Almtuna.

– Eric är en storvuxen back från Sverige som nu för första gången i sin karriär flyttar utomlands. En välskrinnande spelare vars absoluta styrka är mångsidigheten. Han försvarar bra, men kan samtidigt bygga spelet med puck. Jag ser verkligen fram emot att få honom till Vasa och att få se hur hans utvecklingskurva kommer att se ut. Överlag är det fantastiskt att vi i vår backsida har flera spelare vars utveckling pekar uppåt, säger huvudtränare Lauri Mikkola om Bürger på lagets sajt.

Eric Bürger tog tidigt plats i 05-landslaget, samtidigt som han valde att ta vägen via Örebro. Det var även där SHL-debuten kom innan han flyttade vidare till Ängelholm. Över 52 grundseriematcher och två slutspelsframträdanden, under gångna säsongen, bidrog Bürger med två mål och sju assist. Han är inte draftad av någon NHL-klubb.

