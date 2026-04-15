Finland har valt att stänga av Oscar Hemming från landslagsspel och därmed inte tillåta honom att spela U18-VM. Nu riktar Finlands spelarfack stark kritik mot förbundet.

Spelarfacket i Finland sågar sitt förbund.

I Sverige är Viggo Björck som bekant inte tillåten att spela U18-VM sedan han valde att slutföra USM-slutspelet med Djurgården innan han ansluter till landslaget. Men även i Finland saknas den stora stjärnan. Oscar Hemming är nämligen inte uttagen till mästerskapet trots att han hade varit en av de, om inte den, bästa spelaren i laget.

Bakgrunden till det är att forwarden valde att lämna Kiekko-Esbo trots gällande kontrakt. Det för spel i Kanada, men det finska förbundet och IIHF valde då att stoppa honom. Han stod därmed utan klubb hela hösten innan det till slut löste sig med spel i NCAA. Trots det valde alltså Smålejonen att inte ta ut honom till U18-VM. Något som har väckt starka reaktioner.

”Olämplig behandling”

Nu går också det finska spelarfacket ut i försvar för 17-åringen.

— Ishockeyförbundet bör vara en neutral aktör i den här situationen och bör inte ta klubbens parti på systemnivå i en oavslutad tvist som faller under domstolarnas jurisdiktion, där de inte är part. När en ung spelare praktiskt taget utesluts från VM-projektet utan ett berättigat eller ens öppet presenterat sportsligt skäl, är det en olämplig behandling som är svår att se som något annat än mobbning och hämnd mot spelaren. Samtidigt belyser beslutet problemet med sportens pyramidmodell, där idrottsförbundet tar systemets och klubbens parti, och inte spelarens juridiska rättigheter. Oscar kämpar nu exceptionellt tappert för andra spelare, och han förtjänar stödet från hela vår spelargemenskap, säger Teemu Ramstedt.

Oscar Hemming är Finlands högst rankade spelare inför NHL-draften. Den här säsongen var han Finlands bästa spelare i Hlinka/Gretzky Cup innan han blev avstängd från spel i landslaget.

